Les joueuses de tennis Mirza et Kichenok se qualifient pour les demi-finales du tournoi WTA 500 à Adélaïde

01/06/2022

Act à 11h45 CET

L’Inde Sania mirza, numéro 63 de la WTA et la joueuse ukrainienne Nadiia Kichenok, numéro 31 de la WTA remporté par 6-, 1-6 et 10-5 au joueur de tennis britannique Heather Watson, numéro 111 de la WTA et l’américain Shelby Roger, numéro 73 de la WTA en quarts de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde. Avec ce résultat, nous pouvons continuer à voir les vainqueurs du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Adélaïde, les demi-finales.

La paire perdante a réussi à casser le service à ses adversaires à 3 reprises, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont également fait 3 fois. De plus, Mirza et Kichenok ont ​​atteint 71% d’efficacité au premier service, ont commis une double faute et pris 54% des points de service, tandis que leurs rivaux ont obtenu 76% d’efficacité, ont commis une double faute et ont remporté 47% des points de service.

Mirza et Kichenok se retrouveront en demi-finale du championnat avec les Australiens Ponceuses tempête Oui Ashleigh Barty demain vendredi à partir de 0h30 heure espagnole.

La célébration du tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 3 janvier au 9 février sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 16 couples s’affrontent.