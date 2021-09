les joueuses de tennis Rodionova et Rodionova battent Melichar et Schuurs

09/02/2021

Le à 21h30 CEST

femmes australiennes Anastasia Rodionova et Arina rodionova ils ont donné la cloche en gagnant par 6-2 et 6-4 dans une heure et vingt minutes au joueur américain Nicole Mélichar, numéro 12 de la WTA et la joueuse néerlandaise Demi Schuurs, numéro 13 de la WTA lors de la 30e finale de l’US Open. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale de l’US Open.

Le duo vaincu n’a à aucun moment pu casser le service à ses adversaires, tandis que les vainqueurs, de leur côté, l’ont fait à 3 reprises. De plus, Rodionova et Rodionova ont eu une efficacité de 72% au premier service, une double faute et ont réussi à gagner 69% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu une efficacité de 75%, ont fait une double faute et ont réussi à gagner les 61% de points de services.

Rodionova et Rodionova s’affronteront en huitièmes de finale du championnat avec les vainqueurs du match qui s’affronteront Christian Kaitlyn et Nao Hibino contre Renata voracova et Anhélina Kalinina.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 1er au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.