06/03/2021

Le à 17:00 CEST

Le Néo-Zélandais Michel Vénus, numéro 15 de l’ATP et joueur de tennis australien Jean pairs, le numéro 25 de l’ATP a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et cinquante-huit minutes par 4-6, 6-2 et 6-4 aux français Benjamin Bonzi Oui Antoine Hoang, numéro 159 de l’ATP et, numéro 154 de l’ATP respectivement lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, les joueurs obtiennent la place pour les seizièmes de finale à Roland-Garros.

Les données du match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires 4 fois, tandis que la paire perdante l’a réalisé 2 fois. De même, Venus et Peers ont été efficaces à 64 % au premier service et ont obtenu 64 % des points de service, tandis que leurs adversaires ont atteint 56 % d’efficacité et ont remporté 60 % des points de service. Pour conclure, concernant les fautes, les vainqueurs ont commis 3 doubles fautes et les joueurs éliminés en ont commis 5.

Le prochain duel qui aura lieu demain, vendredi à partir de 11h00, heure espagnole, correspond aux seizièmes de finale du tournoi et Vénus et Peers affronteront les joueurs néerlandais Robin Haase Oui Jan-Lennard Struff qui aura lieu demain vendredi à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi リ (Open de France Double Masc.) se déroule entre le 30 mai et le 12 juin sur terre battue extérieure. Dans cette compétition, un total de 64 couples s’affrontent.