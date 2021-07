Les joueuses de tennis Vesnina et Kudermetova se qualifient pour les demi-finales de Wimbledon

07/07/2021 à 22h30 CEST

joueurs russes Elena Vesnina Oui Veronika Kudermetova, numéro 139 de la WTA et numéro 24 de la WTA remportés respectivement par 6 (6) -7 (8), 6-4 et 9-7 en deux heures et quarante-sept minutes au tchèque Barbora Krejcikova Oui Katerina siniakova, numéro 1 de la WTA et, numéro 2 de la WTA respectivement en quarts de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, les joueurs parviennent à se qualifier pour les demi-finales de Wimbledon.

Pendant le match, Vesnina et Kudermetova, les gagnantes, ont réussi à casser le service de leurs adversaires à 3 reprises, tandis que la paire perdante, de son côté, l’a fait une fois. De même, au premier service, Vesnina et Kudermetova ont eu 67% d’efficacité et ont atteint 69% des points de service, tandis que les données de leurs rivaux sont de 65% d’efficacité et 66% de points obtenus au service. Enfin, concernant les pénalités, les vainqueurs ont commis 5 doubles fautes et les joueurs de la paire défaite en ont commis 5.

Lors des demi-finales qui auront lieu vendredi prochain à partir de 12h00, heure espagnole, nous aurons la confrontation de Vesnina et Kudermetova contre les joueuses australiennes Ponceuses tempête Oui caroline dolehide qui se tiendra vendredi prochain à partir de 12h00, heure espagnole.

Le tournoi Double dames de Wimbledon. Il se déroule sur une pelouse extérieure et au cours de celui-ci, un total de 63 couples peuvent être vus. De même, elle est célébrée du 28 juin au 11 juillet à Londres.