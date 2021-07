Les joueuses de tennis Vesnina et Kudermetova s’imposent en huitièmes de finale à Wimbledon

06/07/2021

Le 07/07/2021 à 04h00 CEST

joueurs russes Elena Vesnina Oui Veronika Kudermetova, numéro 139 de la WTA et numéro 24 de la WTA se sont respectivement imposés lors des huitièmes de finale de Wimbledon en deux heures et dix-sept minutes par 7 (7) -6 (0), 4-6 et 6-3 aux américains Caty mcnally Oui Cori gauff, numéro 35 de la WTA et, respectivement, numéro 39 de la WTA. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match en quarts de finale de Wimbledon.

La paire perdante a réussi à casser le service à ses adversaires 3 fois, tandis que les gagnants l’ont également fait 3 fois. De même, Vesnina et Kudermetova ont atteint 63% d’efficacité au premier service, commis 8 doubles fautes et pris 68% des points de service, tandis que les données de leurs rivaux sont efficaces à 68%, 6 doubles fautes et 60% des points obtenus au service.

En quarts de finale, les vainqueurs affronteront les joueurs tchèques Barbora Krejcikova Oui Katerina siniakova.

Dans le tournoi Londres (Double Dames de Wimbledon.) un total de 63 couples y participent. De plus, il se déroule entre le 28 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.