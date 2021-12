Il a déclaré qu’une démocratie saine ne pouvait prospérer qu’avec une presse intrépide et indépendante, mais a averti que « les nouvelles mélangées à des opinions sont un cocktail dangereux ».

La liberté de la presse est un droit précieux et sacré inscrit dans la Constitution et des médias intrépides sont essentiels pour un fonctionnement efficace de la démocratie, a déclaré mercredi le juge en chef indien (CJI) NV Ramana, affirmant que les journalistes doivent résister à être « cooptés par une idéologie ou l’État ».

Il a déclaré qu’une démocratie saine ne pouvait prospérer qu’avec une presse intrépide et indépendante, mais a averti que « les nouvelles mélangées à des opinions sont un cocktail dangereux ».

Le CJI a mis en garde les journalistes contre la tendance à l’infiltration de préjugés idéologiques dans les reportages et a déclaré que les rapports factuels devaient laisser de côté les interprétations et les opinions.

« Une autre tendance dont je suis témoin dans les reportages de nos jours est l’infiltration de positions idéologiques et de préjugés dans l’actualité. L’interprétation et les opinions colorent ce qui devrait être des rapports factuels », a-t-il déclaré.

Soulignant la nécessité d’un reportage impartial et basé sur des faits, en particulier pendant le cycle d’information actuel 24h/24 et 7j/7, et la vaste portée des médias sociaux, le CJI a déclaré que les journalistes doivent résister à être « cooptés par une idéologie ou par l’État ».

« On dit souvent que la profession d’avocat est une profession noble. Je peux affirmer que le travail du journaliste est tout aussi noble et fait partie intégrante de la démocratie », a déclaré CJI Ramana.

« Comme le professionnel du droit, un journaliste doit également avoir une forte fibre morale et une boussole morale. Votre conscience est votre guide dans cette profession », a-t-il déclaré.

Le CJI s’exprimait lors du ‘Red Inks Award’ organisé en ligne par le Mumbai Press Club via une interface virtuelle.

Le plus haut juge de la Cour suprême a déploré la tendance croissante à « mélanger les opinions avec les informations » et à publier du contenu diffamatoire sans vérification préalable.

Il a déclaré que les journalistes doivent suivre les principes de justice naturelle avant de faire des commentaires négatifs contre quelqu’un qui n’était pas en mesure de se défendre.

« Se permettre d’être coopté par une idéologie ou l’État est une recette pour le désastre. Les journalistes sont comme des juges dans un sens », a déclaré CJI Ramana.

« Indépendamment de l’idéologie que vous professez et des croyances qui vous sont chères, vous devez faire votre devoir sans être influencé par elles », a-t-il déclaré.

Le juge en chef indien a également félicité tous les lauréats des Red Ink Awards.

Il a déclaré que Mumbai avait été « à l’avant-garde de la protection de la liberté de parole et d’expression », et a ajouté que la ville avait accueilli de grands patriotes, des combattants de la liberté, des militants des droits humains et des journalistes.

Il était donc opportun que le Mumbai Press Club organise les prix du journalisme intrépide, a déclaré le CJI.

« Les médias doivent avoir foi et confiance dans le pouvoir judiciaire. En tant qu’acteur clé de la démocratie, les médias ont le devoir de défendre et de protéger le pouvoir judiciaire contre les attaques motivées des forces du mal », a-t-il déclaré.

« Nous sommes ensemble dans la Mission Démocratie et dans la promotion de l’intérêt national. Nous devons naviguer ensemble », a déclaré le CJI.

Il a ajouté que la tendance à « sermonner sur les jugements et à dénigrer les juges » devait être vérifiée.

Dans son discours liminaire prononcé lors de l’événement, CJI Ramana a également rendu hommage au défunt photojournaliste danois Siddiqui, qui a été tué plus tôt cette année en Afghanistan, où il était en mission lorsque les troupes étrangères se retiraient du pays déchiré par la guerre.

Siddiqui a été nommé à titre posthume « Journaliste de l’année – 2020 » aux Red Ink Awards.

« Il (Siddiqui) était un homme avec un œil magique. Si une image peut transmettre mille mots, ses photos étaient des romans », a déclaré CJI Ramana.

Il a également rendu hommage à tous les journalistes qui ont perdu la vie alors qu’ils travaillaient pendant la pandémie de coronavirus.

« Leurs reportages ont été essentiels pour mettre en évidence les problèmes et attirer l’attention nécessaire sur le sort de nos citoyens », a-t-il déclaré.

