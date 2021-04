Si vous voulez connaître une raison pour laquelle les républicains se sentent en confiance en menaçant de grandes entreprises pour avoir défendu le droit de vote, considérez comment les médias les couvrent. Un exemple typique: ce joyau du Washington Post. «Les républicains multiplient les attaques contre les entreprises au sujet de la loi sur le vote en Géorgie, menacent de« conséquences ».» Nous commençons sans avoir aucune idée de ce qu’est la «loi de vote de Géorgie», juste qu’elle oppose en quelque sorte les républicains aux entreprises.

Le lede: «Les républicains attaquent les entreprises pour leur décision de condamner la loi controversée sur le vote de la Géorgie, qui fait partie de l’adoption par le parti du populisme épousé par le président Donald Trump alors même qu’il crée des tensions avec les alliés traditionnels du monde des affaires.»

Populisme? Je voudrais une décision AP Stylebook sur la question de savoir si c’est maintenant officiellement un synonyme de racisme.

Voici Merriam-Webster sur le populisme:

1: un membre d’un parti politique prétendant représenter les gens du commun en particulier, souvent en majuscule : membre d’un parti politique américain formé en 1891 principalement pour représenter les intérêts agraires et pour prôner la libre monnaie de l’argent et le contrôle gouvernemental des monopoles 2: un croyant dans les droits, la sagesse ou les vertus des gens ordinaires

Les républicains ne sont populistes que si nous croyons que les gens ordinaires sont blancs. Ce qui, soyons clairs, est ce que les républicains veulent nous faire croire – mais c’est en soi quelque chose que les médias devraient interroger. Au lieu de cela, il régurgite régulièrement, comme ici également du New York Times: «C’est un nouveau paysage qui tourne la tête pour les grandes entreprises, qui tentent d’apaiser les démocrates axés sur la justice sociale, ainsi que les républicains populistes qui n’ont soudain pas peur. pour rompre les liens avec les entreprises.

Empêcher les Noirs de voter et écarter généralement les Noirs et les Marrons comme étant en quelque sorte distincts des gens ordinaires peut correspondre à de nombreux modèles historiques de populisme, mais si c’est la veine dans laquelle les journalistes l’utilisent, ils doivent prendre du recul et expliquer cela. Définissez leurs conditions. Si, cependant, ils signifient que les républicains représentent ou croient aux droits, à la sagesse ou aux vertus des gens ordinaires, alors c’est un tout autre domaine dans lequel les journalistes doivent s’expliquer, car cela signifie que les journalistes considèrent les Noirs et les Marrons comme distincts. des gens ordinaires.

Passer à autre chose.

«Le combat actuel se concentre sur la refonte du vote récemment promulguée en Géorgie», rapportent Marianna Sotomayor et Todd Frankel. «Les démocrates soutiennent qu’il s’agit d’une tentative des républicains de l’État de supprimer le vote dans les communautés minoritaires et d’organiser une prise de contrôle partisane de l’administration électorale en donnant à la législature le pouvoir de nommer trois sièges au conseil électoral de cinq membres, dominé par les républicains. Les dirigeants du GOP ont repoussé les accusations, arguant que la législation facilitera le vote en augmentant les heures de vote, et ils ont accusé les démocrates, y compris Biden, d’hyperbole partisane.

Il ne fait aucun doute que la loi géorgienne donne à la législature le pouvoir de nommer trois sièges au Conseil national des élections, et la législature géorgienne est dominée par les républicains, alors… vous faites le calcul. Et les gens qui disent cela ne sont pas que des démocrates. Ils sont également des défenseurs non partisans du droit de vote.

Les républicains, quant à eux, affirment que leur nouvelle loi élargit les heures de vote. Dans certains comtés, c’est le cas. Ce sont des comtés plus petits et plus ruraux. Dans les grands comtés – vous savez, ceux où se trouvent la plupart des votes démocrates – le temps de vote anticipé n’est pas affecté. Le vote sur les sites mobiles est interdit. Le nombre d’urnes et leurs heures de disponibilité sont considérablement réduits. Si, ou devrais-je dire quand, les machines à voter échouent ou si le vote est interrompu d’une autre manière, la loi rend plus difficile la prolongation des heures de vote. En d’autres termes, ce que disent les républicains ne s’applique que dans les endroits où cela leur profite, mais ici, il est présenté comme l’un des côtés d’un argument égal.

Alors pourquoi les républicains pensent-ils pouvoir choisir des combats avec tout le monde en vue, de Coca-Cola à la Major League Baseball en passant par les démocrates et les défenseurs des droits de vote? Eh bien, c’est en partie parce qu’ils savent qu’ils bénéficieront d’un traitement favorable – sous la forme de deux côtés – de la part des médias traditionnels.

