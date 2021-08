Les journalistes du WH troublés par les «contraintes d’espacement» des presseurs Biden .

WASHINGTON – Les récentes interactions du président Biden avec les journalistes dans la spacieuse salle Est de la Maison Blanche ont ressemblé à des conférences de presse, mais avec une torsion : son équipe sélectionne les journalistes présents, citant des « contraintes d’espacement » pour expliquer pourquoi ils excluent la plupart des correspondants de la Maison Blanche.

L’espace événementiel de près de 3 000 pieds carrés est la plus grande salle de la Maison Blanche et peut accueillir des centaines de personnes. Mais les journalistes intéressés à assister à l’un des forums Biden semi-réguliers doivent confirmer leur présence par voie électronique, puis le personnel de la Maison Blanche choisira un petit nombre de personnes autorisées à assister aux côtés du pool de presse quotidien en rotation.

Il y a eu huit événements de ce type dans l’East Room au cours du mois dernier et ils sont devenus l’un des meilleurs forums pour interroger le président, qui, contrairement à son prédécesseur, répond rarement à de nombreuses questions sur la pelouse de la Maison Blanche.

«Ce n’est que de la bêtise. Il n’y a pas de problème d’espace », a déclaré le journaliste chevronné Brian Karem, qui couvre la Maison Blanche depuis l’administration Reagan. Karem dit qu’il a répondu et qu’il a été refusé à chaque fois. « C’est un territoire sans précédent. Cela n’a jamais été aussi restrictif », a-t-il déclaré.

La salle Est est beaucoup plus grande que la salle de briefing de 49 places de la Maison Blanche, où les restrictions d’espacement COVID-19 pour les briefings quotidiens ont pris fin en juin. Sous l’ancien président Donald Trump, les événements de l’East Room étaient généralement «à presse ouverte», ce qui signifie que tout journaliste sur le terrain de la Maison Blanche pouvait y assister.

Le président Joe Biden n’a organisé qu’une seule conférence de presse à la Maison Blanche au cours de son mandat.

PA

«Ce président ne s’est jamais rendu disponible à la presse ouverte dans une atmosphère ouverte, et la salle Est est l’endroit où ceux-ci se produisent habituellement. Cette administration est trompeuse en nous disant que la disponibilité est limitée et que nous ne pouvons donc pas entrer », a déclaré Karem.

Karem, correspondant de longue date de Playboy et journaliste indépendant qui a poursuivi Trump à la Maison Blanche pour avoir arraché son badge de presse, a déclaré que « cela équivaut ou dépasse certaines des choses que Donald Trump a faites. Donald Trump était le gars qui vous frappait au visage avec une masse. Ce groupe semble être du genre à vous embrasser et à glisser silencieusement dans le shiv pendant qu’ils sourient.

Le journaliste vétéran Brian Karem a fustigé le président Joe Biden pour ne jamais s’être «mis à la disposition de la presse ouverte dans une atmosphère ouverte».

LinkedIn

Les assistants de Biden “ont raconté plusieurs histoires sur la façon dont ils choisissent les personnes qu’ils autorisent dans la pièce”, y compris à un moment donné en affirmant qu’il s’agissait du “premier arrivé, premier servi”, avant qu’un siège ne soit accordé à un journaliste qui a répondu après lui. , dit Karem.

“Ce n’est pas différent de Donald Trump qui essaie d’empêcher les gens d’obtenir leur laissez-passer de presse. Ils sont juste un peu plus subtils à ce sujet. Cette administration a créé un autre niveau d’accès sans aucun type de transparence quant à la façon dont cela se fait », a déclaré Karem. «C’est incompatible avec les idéaux d’une presse libre. Ils ne peuvent pas choisir qui ils veulent pour les couvrir.

Biden n’a eu qu’une seule conférence de presse en solo à la Maison Blanche depuis son entrée en fonction le 20 janvier, avec un accès très limité. Il a tenu des conférences de presse supplémentaires lors d’un voyage en Europe en juin et lors de l’accueil de dirigeants mondiaux en visite.

Le président de l’Association des correspondants de la Maison Blanche, Steven Portnoy, un journaliste de CBS News Radio, a déclaré à Biden lors d’une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel le 15 juillet qu’il espérait que la East Room retrouverait son statut plus ouvert.

“Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons avoir encore plus de journalistes au fond de la salle”, a déclaré Portnoy à Biden, avant de poser ses questions.

La White House East Room offre près de 3 000 pieds carrés pour un large public.

PA Le personnel de la Maison Blanche a régulièrement choisi un petit groupe de journalistes pour assister à des forums à l’East Room.

PA

Biden a répondu: “De toute évidence, je sais pourquoi ils vous ont élu président.”

Portnoy a dirigé The Post vers ses remarques antérieures à Biden lorsqu’on lui a demandé de commenter.

Le journaliste du New York Times Peter Baker, correspondant de longue date et auteur de la Maison Blanche, a déclaré au Post que « dans l’ancien temps (Clinton et Bush 43 à coup sûr, et je pense à Obama aussi), tout journaliste qui était dans la salle de briefing quand ils l’ont fait l’escorte pourrait monter » aux événements East Room.

“La East Room n’a pas rétréci ces dernières années, il est donc difficile d’imaginer pourquoi les contraintes d’espace obligeraient soudainement à restreindre le nombre de journalistes qui y couvrent les événements”, a déclaré Baker.

L’ancien président Donald Trump a autorisé des événements de « presse ouverte » lors d’événements de presse dans la salle Est de la Maison Blanche.

PA

«Et cela soulève la question de savoir sur quoi ils fondent ces décisions – est-ce premier arrivé, premier servi, ou choisissent-ils parmi les journalistes ou les agences de presse en fonction d’autres critères? Si c’est ce dernier, ce serait potentiellement troublant.

Baker a noté que la Maison Blanche de Trump a commencé à faire des accréditations pour les événements, nécessitant souvent une RSVP avant un certain temps, bien qu’il ne semble pas y avoir de suppression similaire des journalistes qui ont respecté le délai.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a offert mercredi une défense contre-intuitive de la présélection, semblant dire en réponse à une question de The Post que la Maison Blanche était plus juste envers les journalistes couvrant les événements à distance en limitant la présence en personne.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, insiste sur le fait que l’administration Biden ne “discrimine pas” les journalistes.

PA

« Je pense que nous voulions le rendre aussi transparent que possible et rendre toute la réunion accessible à tous ceux qui ne sont pas seulement dans cette salle. Nous ne faisons donc pas de discrimination contre les personnes qui couvrent la Maison Blanche depuis l’extérieur de la salle de briefing de la Maison Blanche », a déclaré Psaki lors de son briefing quotidien.

Mais Karem reproche au personnel de Biden d’être surprotecteur envers son patron parfois enclin à la gaffe.

« Des hauts responsables de l’administration m’ont dit qu’ils protégeaient le message. Génial – j’ai plus confiance en Joe Biden qu’en ces gens de communication », a déclaré Karem.

Le journaliste du New York Times, Peter Baker, se demande pourquoi l’administration Biden « choisit parmi les journalistes » pour assister à des événements de presse.

PA

« J’ai été en mêlée avec lui et au Sénat. Je l’ai interrogé de nombreuses fois au fil des ans… Et il s’est bien comporté. Tous les politiciens que je connais font un faux pas… il y a des gens qui surprotectent le président sans raison valable. »

La pandémie de COVID-19, cependant, fait que certains journalistes se méfient d’un retour à la mêlée générale de l’ère Trump.

George Condon, un journaliste du National Journal qui a couvert la Maison Blanche depuis 1982, a déclaré que “d’autres administrations ont parfois laissé tellement de journalistes que certains se sont évanouis parce qu’ils étaient trop serrés”.

Le journaliste du National Journal George Condon suggère que l’administration Biden devrait organiser des conférences de presse à la Maison Blanche « Rose Garden and South Lawn » pour maintenir les mesures COVID.C-SPAN

Condon dit que toutes les administrations ont un accès limité à au moins certains événements de l’East Room.

«Chaque administration a eu des événements East Room limités au pool de presse et à d’autres où vous deviez vous inscrire à l’avance. Ce qui est différent aujourd’hui, c’est la pandémie. Il n’y a tout simplement aucun précédent historique pour cela à la Maison Blanche », a déclaré Condon.

“Je pense que nous hurlerions si cette administration essayait d’organiser un événement où nous étions coincés aussi étroitement que certains événements dans le passé.”

Condon a ajouté: «Je suis plus intéressé à plaider pour une participation ouverte aux événements dans le Rose Garden et South Lawn. Ceux-ci se sentent plus en sécurité que d’emballer la East Room ou la State Dining Room. Je ne pense tout simplement pas que nous allons gagner cet argument tant que COVID est là. »

D’anciens secrétaires de presse de la Maison Blanche, dont les tâches comprenaient le contrôle de l’accès au président, ont également proposé des prises de vue nuancées.

Mike McCurry, l’attaché de presse le plus ancien du président Bill Clinton, a déclaré qu’il n’en savait pas assez sur les circonstances actuelles pour les commenter, mais que « la composition des médias dans les années 1990 était très différente de celle d’aujourd’hui et la frontière entre la bonne foi journalistes et protagonistes pour diverses causes était beaucoup moins floue.

Ari Fleischer, le premier attaché de presse du président George W. Bush, a déclaré que l’utilisation récente par Biden de la salle Est pour des mini-conférences de presse organisées est très différente de ses jours à la tête de la boutique de presse, lorsque les événements dans la salle mettaient généralement en vedette des invités tels que comme des équipes sportives victorieuses, assises devant le président, ce qui en fait des forums inadaptés aux questions.

L’ancien attaché de presse de la Maison Blanche, Ari Fleischer, affirme que l’administration Bush n’a jamais mis en place de règles de capacité pour les journalistes à l’intérieur de l’East Room de la Maison Blanche.

PA

“La plupart des événements dans la salle Est avaient une foule et étaient à presse ouverte, donc je n’ai aucune idée de pourquoi ils le feraient uniquement en pool ou diraient qu’il y avait des limitations d’espace”, a-t-il déclaré.

Fleischer a déclaré qu’il ne se souvenait pas “d’avoir déjà fait des questions-réponses à la presse dans la salle Est non plus, à moins qu’il ne s’agisse d’une conférence de presse à part entière, à laquelle tout le monde a ensuite été autorisé à assister, nous avons fait le plan des sièges et le président a répondu à une douzaine de questions”.