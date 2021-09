Les journalistes libéraux célèbrent la censure sur YouTube du contenu anti-vaccin

in

Les journalistes libéraux et les membres des médias ont célébré la décision de YouTube de censurer le contenu anti-vaccin.

YouTube a annoncé mercredi que la plate-forme réprimait ce qu’elle considère comme de la “désinformation” concernant le vaccin contre le coronavirus, qui s’appliquera également aux vaccins contre d’autres maladies.

“En travaillant en étroite collaboration avec les autorités sanitaires, nous avons cherché à équilibrer notre engagement envers une plate-forme ouverte avec la nécessité de supprimer les contenus préjudiciables flagrants”, a déclaré YouTube dans un communiqué publié sur son blog. « Nous avons régulièrement vu de fausses allégations sur les vaccins contre le coronavirus se transformer en désinformation sur les vaccins en général, et nous sommes maintenant à un point où il est plus important que jamais d’étendre le travail que nous avons commencé avec COVID-19 à d’autres vaccins. »

YOUTUBE INTERDIT TOUT CONTENU ANTI-VACCIN CONTRIBUANT À LA MAUVAISE INFORMATION

Le présentateur de CNN, Jim Sciutto, a embrassé la nouvelle, déclarant aux téléspectateurs que YouTube “enfin, diront certains, réprime la désinformation sur les vaccins”.

Donie O’Sullivan, journaliste technologique de CNN qui passe une grande partie de son temps à couvrir la “désinformation” de droite, a répondu en suggérant que c’était une “surprise” que YouTube “autorise” un tel contenu en premier lieu.

“Je veux dire, nous sommes près de deux ans dans cette pandémie”, a déclaré O’Sullivan. “C’est vraiment une sorte de truc de base fou que je pense que beaucoup de gens auraient supposé avec tous les discours de ces plates-formes de la Silicon Valley, que ce truc serait déjà interdit.”

D’autres se sont tournés vers Twitter pour exprimer un sentiment similaire.

“Enfin”, a tweeté Joy Reid, animatrice de MSNBC.

“Enfin ! bon sang”, a écrit Jennifer Rubin, chroniqueuse du Washington Post.

“Près de 2 ans et 700 000 morts plus tard”, Philip Lewis, rédacteur en chef du Huffington Post, a fait honte au géant de la technologie.

“C’est une bonne nouvelle, mais c’est un peu trop tard”, a réagi Bryan Schott, correspondant de Salt Lake Tribune. “Ils auraient pu le faire il y a longtemps et ont choisi de ne pas le faire parce que cela nuirait à leurs résultats.”

Le journaliste de Substack Glenn Greenwald a tiré la sonnette d’alarme de l’adoption par les médias de la censure des médias sociaux.

“Juste le dernier épisode d’une ligne interminable prouvant que les principaux agitateurs pour plus de censure – les principaux ennemis du discours libre aux États-Unis – sont des employés de médias d’entreprise. Ils n’approuvent pas seulement l’énorme vague de censure. Ils êtes plus en colère n’est pas censuré”, a tweeté Greenwald.

“Le fait que nous soyons tellement habitués à ce que les journalistes d’entreprise soient les principaux militants * pour la censure * l’a normalisé et obscurci à quel point c’est complètement déformé et malade. Comme je l’ai déjà dit, ce serait comme si les principales pom-pom girls pour plus de fumeurs de cigarettes étaient des cardiologues », a-t-il ajouté.