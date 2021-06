Les journalistes placent Doncic dans le Best NBA Quintet et assurent ainsi leurs 201,5 millions

Les quintettes idéaux de la saison en NBA sont déjà connus. Une année mouvementée qui se termine avec Giannis Antetokounmpo (Bucks), à l’unanimité, Stephen Curry (Warriors), Kawhi Leonard (Clippers), MVP Nikola Jokic (Nuggets) et le jeune Luka Doncic (Mavericks) dans le Best Quintet. Le second est dirigé par LeBron James et contient également Joel Embiid, Damian Lillard, Chris Paul et Julius Randle.

Les récompenses qui accorde la NBA, sans profiter d’un gala pour la deuxième année consécutive à cause de la pandémie, ils sont une nouvelle fois une distinction pour Luka Doncic. Mais, cette fois, le joueur slovène formé en Espagne a un double crochet pour être heureux. Les journalistes qui votent pour cette reconnaissance individuelle donnent également leur feu vert à un autre dossier important : le contrat que les Mavericks vont bientôt signer et qui dépassera les 200 millions de dollars à partir de 2022.

Doncic, comme il l’a indiqué lors de sa conférence de presse à la fin de la saison lorsqu’il a été éliminé par les Clippers, renouvellera avec les Mavs le salaire maximum que l’accord NBA autorise pour son cas.: celui d’arriver d’un contrat de rookie, qui est prolongé pour 2021/22 mais dispose d’un maintien de salaire qui doit être signé cet été si ce plafond doit être maintenu au top.

Les comptes de Luka Doncic

Ce sont les règles de la NBA: Doncic est arrivé en tant que numéro 3 du repêchage, en 2018. À l’époque, il a signé avec les Dallas Mavericks, ce qui s’est fait avec lui par transfert après avoir été repêché par les Atlanta Hawks, le meneur slovène qui est parti le Real Madrid était soumis au barème des contrats des joueurs rookies, qui selon le poste dans lequel ils ont été choisis établissent les salaires de leurs premières saisons en NBA : deux garantis, le troisième et le quatrième avec des options unilatérales pour leur équipe et le cinquième en tant qu’agent libre restreint, qui peut être annulé avec une prolongation à la fin de la troisième saison. Exactement là où se trouve Doncic maintenant.

Le Slovène a récolté 6,5 millions de dollars lors de sa première saison, 7,6 millions lors de la seconde et est à 8 dans celle-ci. Pour le prochain il est garanti (les Mavs lui ont assuré avant ce cours) un salaire de 10,1 millions. Et puis, à l’été 2022, il pourrait être un agent libre restreint avec une offre qualificative de 13,3 millions de dollars que son équipe devrait lui garantir afin de faire correspondre toutes les offres qui lui seraient présentées et l’empêcher de partir. Mais le niveau des recrues, et Doncic est à un niveau historique, ils n’atteignent pas cette situation avant sa cinquième année. Lorsque le troisième est terminé, ils peuvent négocier une prolongation qui commencerait à compter après le quatrième. Le voilà Doncic : cet été, s’il ne se passe rien d’absolument improbable, il signera un nouvel accord avec les Mavs qui débutera à partir de la saison 2022/23. Pour le prochain, il conservera les 10,1 millions de son contrat actuel.

Comme cela est devenu clair, Doncic signera pour le maximum possible. Ce serait, à tout le moins, un nouveau contrat de cinq ans et environ 163 millions de dollars. Mais le Slovène est déjà qualifié pour recevoir un super maximum de rookie, ce qui le mettra aussi dans cinq ans mais un montant bien supérieur, grâce au vote des journalistes pour le Meilleur Quintette de cette saison 2020/21. Dans l’estimation du plafond salarial pour calculer les salaires futurs (extraits en pourcentage) d’un peu plus de 112 millions par équipe, Doncic peut passer de 196 millions et approcher, selon l’expert Bobby Marks, d’ESPN, à 201,5 pour ces cinq saisons qui commenceraient en l’été 2022. Pour passer du maximum au super maximum les conditions étaient qu’il soit MVP ou qu’il soit dans le quintette de gala, ce dernier survenant après la décision annoncée mardi soir par la NBA. La norme exige d’avoir été MVP dans l’une des trois saisons précédant le début de la prolongation ou d’avoir été dans les meilleurs quintettes (premier, deuxième ou troisième) ou d’être Joueur défensif de l’année la saison précédente ou dans deux des trois précédent. Doncic, qui est entré dans le Best Quintet 2019/20, a donc deux balles et atteint l’objectif avec la première.