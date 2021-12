Les journalistes se sont moqués de se vanter d’avoir obtenu des tests rapides COVID

Les gros titres des médias le 30 décembre

Dans les médias d’aujourd’hui, un deuxième producteur de CNN fait l’objet d’une « enquête criminelle » impliquant des « victimes mineures potentielles », l’ex-star de MSNBC Keith Olbermann se moque de la famille nombreuse de Mitt Romney, et Politico reçoit un retour de bâton après avoir averti que les républicains rendaient les courses scolaires » partisanes « .

Les journalistes vantant leurs nouveaux tests rapides à domicile COVID-19 se moquent alors que les Américains sont aux prises avec une pénurie de tests et une vague de cas de virus.

Seung Min Kim du Washington Post, qui est également analyste de CNN, a tweeté jeudi, « c’est comme mon anniversaire », avec un sac CVS ​​d’une demi-douzaine de tests à domicile d’antigène, expliquant dans un suivi qu’en tant que journaliste de la Maison Blanche elle est « fortement conseillée » de les prendre avant d’assister à des événements ou des briefings présidentiels.

Cela a suivi Chris Cillizza de CNN qualifiant une boîte de tests COVID de « cadeau d’après-Noël pour moi-même » plus tôt cette semaine.

Alors que la vague de virus alimentée par la variante omicron du virus balaie les États-Unis, le pays est aux prises avec une pénurie de tests à l’échelle nationale, ce qui a conduit à critiquer l’administration Biden d’être prise au dépourvu. Les longues files d’attente dans les pharmacies et les sites de test COVID au volant ont souligné la résistance du virus, entrant dans sa troisième année de perturbation de la vie dans le monde entier.

Pour aider à combattre Omicron, l’administration Biden ouvre davantage de sites de test Covid et fournit 500 millions de tests Covid aux Américains. Daniela Hernandez du WSJ explique pourquoi les tests sont toujours un point douloureux aux États-Unis, deux ans après le début de la pandémie. Illustration photographique : David Fang

LES ÉTATS SE BROUILLENT POUR COMMANDER DES TESTS COVID DANS DES SEMAINES CRITIQUES AVANT LA DISTRIBUTION DE TEST RAPIDE 2022 DE BIDEN ADMIN

Kim et Cillizza ont été critiqués pour leur attitude sur les réseaux sociaux.

« Ce mélange d’image professionnelle et de journal personnel n’est pas bon pour la profession », a écrit Noam Blum de Tablet.

Tout cela vient du fait que la variante omicron s’est révélée moins douce que les variantes antérieures du virus, et plus d’Américains semblent accepter la nature endémique du virus et vivre en conséquence.

Le président Biden a promis de mettre gratuitement 500 millions de tests de coronavirus à la disposition des Américains, mais l’administration n’a pas encore signé de contrat pour acheter les tests et n’a pas précisé quand les tests seront livrés.

Jessica Chasmar de Fox News a contribué à ce rapport.