Les jours d’absence sont de retour! Les fans de Premier League ont donné un coup de pouce alors que jusqu’à 500 supporters visiteurs pourraient être autorisés à participer aux deux derniers matchs de la saison

Les jours à l’extérieur devraient revenir avant la fin de la saison de Premier League dans un énorme coup de pouce pour les fans.

Jusqu’à 10 000 supporters pourraient retourner dans les stades de football à travers le pays pour les deux derniers tours de matches.

Les fans pourront peut-être attendre avec impatience quelques jours avant la fin de la saison

Le Times rapporte maintenant que les fans de l’extérieur pourraient être inclus dans ce nombre, avec jusqu’à 500 éventuellement autorisés.

Jusqu’à 10000 personnes ou un quart de la capacité, selon la plus petite des deux, seront autorisées dans les plus grandes salles comme Wembley lorsque les règles doivent être assouplies le 17 mai.

Cependant, les stades plus petits seront limités à 4 000 personnes ou à la moitié de leur capacité, selon la valeur la plus basse.

Le gouvernement a également organisé une série d’épreuves tests, comme la demi-finale de la FA Cup entre Leicester et Southampton et la finale de la Coupe Carabao.

Richard Masters, le directeur général de la Premier League, a écrit aux 20 clubs pour dire que le gouvernement prévoyait d’assouplir l’interdiction des supporters à l’extérieur également.

Wembley a accueilli les fans de Man City et des Spurs pour la finale de la Coupe Carabao

Le Times a vu une copie de la lettre de Masters qui déclare: «Le gouvernement nous a informés que, alors que les indicateurs de Covid-19 continuent de s’améliorer, il prévoit d’assouplir la stipulation« pas de fans loin »du Stage Five Guidance, régissant le jeu. de nos derniers matchs de la saison 2020-21.

«Le retour des supporters et, en fin de compte, des stades pleins reste notre objectif principal, c’est pourquoi nous sommes d’avis que nous devons accepter l’opportunité d’accueillir un éventail de supporters aussi large que possible.

«Cela étant, l’exécutif propose une allocation de billets à l’extérieur de 5 pour cent de la capacité disponible (un maximum de 500 fans à l’extérieur) aux rondes 37 et 38 matchs, en respectant le plafond de prix des billets à l’extérieur de 30 £.

La lettre laisse également entendre qu’il pourrait y avoir des difficultés avec le groupe consultatif local de sécurité (SAG) des clubs, qui doit donner l’autorisation pour que les matches aient lieu.

«Cette politique est conçue pour accueillir les supporters extérieurs, maximiser le nombre de supporters locaux et réduire la probabilité de résistance à la SAG», ajoute la lettre.

Les deux derniers tours de matchs de Premier League devraient accueillir les supporters de tous les clubs impliqués

«Cela éloigne les supporters conformément à l ‘« ouverture »prévue par le gouvernement de la société au sens large, y compris les voyages, à partir du 17 mai. Sur cette base, chaque sport aurait le pouvoir discrétionnaire de permettre aux supporters absents d’assister à des événements s’il le souhaite.

“[We] ont déjà parlé à plusieurs clubs de leur point de vue sur cette décision ainsi que de l’impact qu’elle pourrait avoir sur les plans de voyage, la programmation des émissions et les autorisations du SAG / des autorités locales. Il s’agit clairement d’un changement par rapport au précédent conseil du gouvernement sur lequel nous avons déplacé les tours de match 36 et 37 pour permettre à chaque club d’accueillir un match avec des supporters locaux et les clubs qui ont travaillé dur pour obtenir des heures de coup d’envoi anticipées afin de respecter les engagements de diffusion.