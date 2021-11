Les jours d’Álvaro Morata sont comptés à la Juventus de Turin

11/05/2021 à 19:32 CET

Artur López

La Juventus entend se débarrasser d’Álvaro Morata à la fin de la période de prêt de l’attaquant. L’équipe italienne est déterminée à tourner la page à la lumière des chiffres discrets de l’international espagnol. A défaut, l’entité turinoise Il mettra tout en œuvre pour Dusan Vlahovic, que la Fiorentina recherche après avoir rompu les négociations pour le renouvellement.

Morata n’a pas pu, pour le moment, combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo, après la vente du Portugais à Manchester United. En 13 matches officiels cette saison, l’attaquant a cumulé 3 buts et une passe décisive, records qui ont un impact direct sur l’irrégularité de la Juventus en Serie A. L’équipe d’Allegri occupe la neuvième place du championnat, avec 15 points et 16 de retard sur le leader, Napoli.

La Juventus a pris l’habitude de traquer tous les talents qui se démarquent à la Fiorentina. Comme un échantillon vivant de cette coutume, les récentes signatures de Chiesa et Bernardeschi, les deux piliers du groupe, violent à différentes saisons. A cette occasion, la box ‘bianconero’ a mis le point en faveur de la volonté du joueur, selon ‘Tuttosport’.

Vlahovic veut signer à la Juve

Bien que dans ‘Sky Sport’ ils indiquent une négociation en cours de l’ensemble d’alto avec Arsenal, le journal italien affirme que L’intention de Vlahovic est de signer avec l’équipe de Turin. La possibilité qu’il reste dans la Fiore est lointaine, puisque le divorce entre le président du club et les agents de l’attaquant force sa vente. L’entité a déjà rejeté 60 millions d’euros plus 10 de variables par l’Atlético cet été, et n’envisage pas de se séparer de son franchise player pour moins de 80 ‘kilos’.

Pour sa part, ‘Tuttosport’ assure que « pas un triplé des Espagnols ne pourrait changer les plans des bianconeri ». Justement, Morata aura l’occasion de se racheter ce samedi 6 novembre, lors d’un duel en Ligue italienne contre la Fiorentina. La Juve a déjà déboursé 20 millions pour le prêt de deux ans de l’ancien attaquant du Real Madrid, et pas au sein du club turinois, ils ne sont pas disposés à payer les 35 millions restants pour l’acquérir définitivement.