Les jours de Shiba Inu au soleil sont peut-être terminés; Voici pourquoi

Sur un marché plein de pièces dignes d’investissement, il existe quelques pièces de monnaie telles que Shiba Inu qui n’offrent pas beaucoup de valeur, que ce soit en termes de cas d’utilisation ou de réseau solide. Grâce à sa forte communauté, SHIB a réussi à surprendre tout l’espace crypto.

Cependant, il semble que la communauté ne soit plus ce qu’elle était.

Shiba Inu voit un dépotoir

Le 16 septembre, SHIB a été cotée sur Coinbase pro, et les gens sont entrés dans une frénésie. Le meme-coin a connu une croissance de 28,87% en 1 jour.

Il s’agit de la croissance quotidienne la plus élevée depuis mai et même alors, le SHIB n’a pas pu dépasser son niveau de résistance établi de longue date de 0,00001010. SHIB est coincé en dessous depuis mai.

Mais cela n’a pas empêché les partisans du SHIB de réagir vivement. En moins de 48 heures, plus de 6,04 billions de SHIB ont été rachetés du marché, des chiffres qui ont été vus pour la dernière fois le 26 juillet. Cela a encore conduit l’offre sur les bourses à un creux de 4 mois.

Pourquoi devriez-vous rester loin de SHIB ?

Ce type de comportement est la raison exacte pour laquelle SHIB est un actif non digne de confiance, car il est littéralement traité comme un actif de pompage et de vidage. Les cas observés hier sont similaires à ce que nous avons vu au début du rallye de juillet.

Sa propre communauté ne le prend pas au sérieux et n’apparaît que lors d’une hausse des prix pour encaisser le plus possible. Les adresses actives et les volumes de transactions restent dormants et assez faibles, régulièrement, et n’augmentent que lorsqu’il y a une hausse des prix.

En fait, les détenteurs à long terme encaissent également au premier signe de profit. Hier, plus de 3,3 quadrillions de jours de pièces ont été détruits, des niveaux similaires à ceux observés précédemment, en juillet, montrant le mouvement d’anciennes pièces de monnaie. S’ils avaient conservé leurs avoirs à la place, le prix serait resté stable.

En plus du récit de la pompe et du vidage, il y a le fait qu’en moins de 24 heures, le MVRV est tombé. En bas de la force de 2,0 dans la zone négative au moment de la presse.

En termes simples, la très fidèle communauté SHIB n’apporte aucune valeur réelle à la pièce pour le moment. Cependant, en raison de sa base de fans et de son DOGE hype, il continuera à clignoter sur le radar crypto de temps en temps.