Les jours fériés ne sont pas un droit fondamental, il est temps de les réduire : Haute Cour de Bombay

Le tribunal a fait ces remarques tout en rejetant un plaidoyer qui demandait à l’administrateur de Dadra et Nagar Haveli de déclarer le 2 août jour férié pour célébrer le jour de la libération du territoire de l’Union.

La Haute Cour de Bombay a jugé que les jours fériés ne sont pas un droit fondamental et a observé qu’il y avait trop de jours fériés et qu’il était temps de les réduire. La Haute Cour a estimé qu’il n’y avait pas de droit fondamental juridiquement exécutoire à un jour férié et que le fait de déclarer ou non un jour particulier comme jour férié ou comme jour férié facultatif est une question de politique gouvernementale.

Le tribunal a fait ces remarques tout en rejetant un plaidoyer qui demandait à l’administrateur de Dadra et Nagar Haveli de déclarer le 2 août jour férié pour célébrer le jour de la libération du territoire de l’Union. Le plaidoyer a été déposé par Kishnabhai Nathubhai Ghutia.

Représentant le requérant, les avocats Bhavesh Parmar, Devmani Shukla, Rajesh Sahani et Reshma Nair ont fait valoir devant le tribunal que les territoires de l’Union de Dadra et Nagar Haveli avaient obtenu leur indépendance de la domination portugaise le 2 août 1954 pour devenir une partie de l’Inde. Ils ont affirmé que le 2 août était un jour férié entre 1954 et 2020, mais la pratique a été interrompue le 29 juillet 2021. Dire que si le 15 août peut être déclaré jour férié pour marquer le jour de l’indépendance de la nation, ils ont fait valoir qu’il n’y avait aucune raison pourquoi le 2 août ne devrait pas être déclaré jour férié pour le territoire de l’Union.

Ils ont également attiré l’attention du tribunal sur un jugement du 15 avril 2019 dans lequel la Haute Cour avait ordonné à l’administration de l’UT de déclarer le vendredi saint jour férié.

Cependant, le banc n’était pas d’accord avec cela. « Cette ordonnance se situe sur un pied différent de la présente affaire. Ce PIL concernait l’échec de la gazette, c’est-à-dire de rendre obligatoire un jour férié plutôt que de le garder facultatif. Le fait de déclarer ou non un jour particulier comme un jour férié ou un jour férié facultatif ou aucun jour férié du tout est une question de politique gouvernementale. Il n’existe aucun droit juridiquement exécutoire dont on puisse dire qu’il a été violé. Personne n’a de droit fondamental à un jour férié », a déclaré la magistrature.

Le banc a ajouté que, comme l’Inde a trop de jours fériés, il est peut-être temps de réduire, et non d’augmenter, leur nombre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.