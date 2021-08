Les jours reportés seront récupérés dans les vitrines de septembre et octobre

08/07/2021 à 12:19 CEST

La FIFA a annoncé vendredi que le journées qualificatives pour la coupe du monde Qatar 2022 dans la zone sud-américaine reportés en raison du coronavirus seront récupérés dans les fenêtres de septembre et octobre 2021.

Il y a quatre mois, la CONMEBOL a décidé de reporter les deux journées qui devaient se tenir entre le 25 et le 31 mars en raison de l’apparition de la souche brésilienne. De plus, la cause principale était “l’impossibilité d’avoir tous les joueurs sud-américains en temps opportun”.

Après analyse du report des dates, la FIFA a répondu à la demande de la CONMEBOL, qui demandait que les réunions seront récupérées dans les périodes de septembre et octobre établir trois jours de match avec trois jours supplémentaires.

“Compte tenu des circonstances particulières auxquelles il est confronté, le Bureau du Conseil (FIFA) a décidé, à titre exceptionnel et uniquement pour l’Amérique du Sud, de faciliter la contestation d’un match supplémentaire dans chacune de ces fenêtres, en ajoutant deux jours de cession supplémentaires”, a informé l’institution. présidé par Gianni Infantino.

“L’ajout de deux jours garantira un temps de repos et de préparation suffisant entre les matches, compte tenu des longues distances à la fois depuis d’autres continents et en Amérique du Sud que les joueurs doivent parcourir. De cette façon, leur santé est protégée, les effets possibles sont atténués. négatif. de ce calendrier intense et en même temps l’esprit sportif de la compétition est garanti, ainsi qu’un retour plus rapide dans leurs clubs des joueurs impliqués”, a conclu le communiqué précité.