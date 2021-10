Les Joy-Con ne sont pas parfaits, mais ils sont parfaits pour les jeux de jour de maladie

Image : La vie de Nintendo

Les fonctionnalités de Soapbox permettent à nos rédacteurs et contributeurs individuels d’exprimer leurs opinions sur des sujets d’actualité et des sujets aléatoires auxquels ils ont réfléchi. Aujourd’hui, Kate discute de la redécouverte de la joie de Joy-Con suite à un incident récent, et de ses rêves de Joy-Con 2.0…

Je suis sur le point d’avoir 30 ans, alors bien sûr, la chose naturelle à faire est d’apprendre à faire du roller. C’est tout à fait logique. Je n’ai jamais eu de patins étant enfant, alors maintenant que mes articulations commencent à grincer comme la Faucheuse passant la tête par la porte, quelle meilleure activité à entreprendre que celle où vous tentez le destin avec des roues sur vos chaussures ?

Quoi qu’il en soit, vous ne serez pas surpris d’apprendre que je suis tombé et que je me suis blessé. À deux reprises. La première fois, je portais les patins (ce sont des quads, pour mémoire) dans ma cuisine sans genouillères, et j’ai souffert de mon orgueil en me blessant au genou. La fois suivante, c’était à l’extérieur, complètement rembourré, mais je suis tombé en arrière (on me dit que ce n’est pas idéal, mais c’est difficile d’arrêter de tomber une fois qu’on a commencé) et je me suis blessé au coude, me rendant incapable de plier mon bras pour le la semaine prochaine. Et j’adore plier mon bras ! C’est une de mes activités préférées !

Mais laissez-moi vous dire : quand vous avez sali votre corps stupide et vieillissant, il n’y a rien de mieux que de s’allonger sur le canapé, de s’apitoyer sur son sort, mais toujours capable de jouer à des jeux vidéo – et il n’y a rien de mieux pour cela que le Joy- Con.

Je n’ai pas ces magnifiques Animal Crossing: New Horizons Joy-Con, et ma vie ne sera pas complète tant que je ne l’aurai pas (Image: Nintendo Life)

J’ai toujours apprécié le chaos des Joy-Con. Je ne suis plus confiné à un seul contrôleur – je peux m’étendre sur le canapé dans n’importe quel sens, les bras de travers, et tant que je pointe vaguement l’écran, tout va bien. Et il n’y a rien de mieux pour les blessures : si j’ai besoin d’avoir mon bras dans une orientation particulière, cela n’a pas d’importance. Je n’ai pas à trouver une position étrangement inconfortable où je peux tenir le contrôleur à deux mains, car les Joy-Con viennent à moi, et non l’inverse.

Il est difficile de mentionner Joy-Con sans le mot « drift » dans le même souffle, cependant, et j’en suis actuellement à ma troisième paire, sans compter la manette Pro que j’ai achetée pour pouvoir jouer à des jeux sans craindre que mes manettes de contrôle ne le fassent. trompe moi.

Toutes nos photos Joy-Con sont des mains de garçon. Imaginez ça, mais avec des ongles plus longs et BEAUCOUP plus de bijoux, et c’est essentiellement moi (Image: Nintendo Life)

Ma plus vieille paire de Joy-Con dérivait latéralement et j’ai essayé de nettoyer sans démonter avec de l’alcool isopropylique et un coton-tige, mais tout ce qui a été fait, c’est de changer la direction de la dérive en « Up ». Ma deuxième paire la plus âgée, voulant se joindre à la fête, fait exactement la même chose. Ma nouvelle paire va bien pour le moment, et je prends EXTRA SUPPLÉMENTAIRE prenez bien soin d’eux pour que cela dure le plus longtemps possible, mais je dois être honnête : je suis une fille poussiéreuse, et ce n’est qu’une question de temps avant que ma poussière n’y pénètre et ne gâche les choses.

Je ne veux pas être obligé de retourner à la prison à main confinée du contrôleur tout-en-un ; Je veux juste que le Joy-Con soit meilleur.

Le fait est qu’une fois que vous avez été converti à la joie de l’étalement Joy-Con, il est difficile de revenir en arrière. J’aime me sentir comme un Romain hédoniste, allongé sur un canapé et appuyant paresseusement sur des boutons. J’aime savoir que je peux jouer à des jeux, même lorsque mon bras est en écharpe. Et parce que j’ai des tendinites récurrentes, j’aime aussi avoir les mains et les poignets dans une position relativement ergonomique. Je ne veux pas être obligé de retourner dans la prison à main confinée du contrôleur tout-en-un ; Je veux juste que le Joy-Con soit meilleur.

Étant donné que le modèle Switch OLED n’a pas réellement mis à niveau le Joy-Con, je me demande combien de temps je devrai attendre pour que ce soit le cas.

Le Joy-Con blanc aurait l’air vraiment bien avec du vernis à ongles noir, non ? Quelqu’un me dépense un Switch OLED, rapidement (Image: Nintendo Life)

D’autres sociétés de jeux ont fait d’énormes progrès en matière d’accessibilité, comme la manette adaptative Xbox et la manette Elite personnalisable, et la nouvelle manette PS5 de Sony inclut un retour haptique et audio pour les personnes malvoyantes ou malentendantes.

Nintendo, d’autre part, a historiquement été en retard en ce qui concerne les fonctionnalités d’accessibilité (comme l’examen de l’accessibilité par AbleGamers des détails de Switch) et les Joy-Con ont probablement été accidentellement utiles à certains égards, comme la possibilité de les tenir loin à part dans n’importe quelle ancienne configuration. Ils sont également assez hostiles avec ces boutons TEENY TINY et la nécessité d’un contrôle moteur fin pour les détacher du commutateur en premier lieu.

Le Hori Flex et le Xbox Adaptive Controller sont tous les deux Large Bois (Images : Nintendo Life, Xbox)

Je sais que je ne me suis pas trop penché sur le manque total d’options d’accessibilité sur la Nintendo Switch et dans les jeux en général – la taille du texte ajustable est un de mes épouvantails – mais n’ayez crainte, je vais continuer à frapper le tambour d’accessibilité autant que je le peux, et cette Soapbox n’est certainement pas mon dernier mot à ce sujet.

Pour l’instant, je vais en rester là : j’aimerais voir plus de contrôleurs qui vous permettent de diviser vos mains comme le font les Joy-Con. La plupart des contrôleurs d’accessibilité sont d’énormes blocs avec de gros boutons, comme le Hori Flex, bien que certains soient livrés avec des boutons que vous pouvez placer où bon vous semble (comme notre propre Alex le démontre avec ses jolis pieds). Les handicaps, après tout, sont aussi variés que les personnages de Smash Bros, et tout le monde n’est pas servi par le même type de services d’accessibilité.

À mesure que nous vieillissons tous, nous sommes tous beaucoup plus susceptibles d’avoir besoin de ces services d’accessibilité, et si je continue à faire du patin à roulettes, j’aurai probablement aussi beaucoup plus de jours de maladie liés à des blessures.