Les joyaux anciens et nouveaux de Bobby Darin

Bobby Darin a marqué une entrée festive dans les charts le lendemain de Noël 1964 avec un album qui n’avait peut-être pas de thème de Noël, mais qui se présente comme une collection moins connue de performances vocales typiquement distinguées. From Hello Dolly To Goodbye Charlie a pris son titre accrocheur des versions de ces chansons qui ont clôturé l’album. Il comprenait de nombreux autres numéros bien connus de l’époque, interprétés comme lui seul le pouvait – ainsi qu’un joyau caché de sa propre composition.

« Hello, Dolly ! » de Jerry Herman, de la comédie musicale à succès de Broadway du même nom avec Carol Channing, avait été un Pop américaine n°1 en mai 1964 pour le seul et unique Louis Armstrong. La version de Darin est devenue une sortie unique de son album et une entrée mineure dans les charts, au début de 1965. « Au revoir, Charlie » était un numéro écrit par le chef d’orchestre et compositeur André Previn et Dory Langdon, mieux connu comme son épouse de l’époque, Dory Previn .

Entre les deux, Darin a offert des interprétations de la chanson titre de Henry Mancini et Johnny Mercer du film à succès The Days of Wine and Roses de 1962 ; « Charade » du même duo d’écrivains, tiré de ce film de 1963 ; et un autre nouveau thème de film de l’époque, « Sunday In New York » de Peter Nero et Carroll Coates.

L’album comprenait également « Look At Me », une chanson écrite par Darin et Randy Newman alors que ce dernier n’était encore qu’un adolescent, et deux droits d’auteur de Jimmy Van Heusen et Sammy Cahn, « Call Me Irresponsible » et « Where Has Love Gone ». Le trésor le moins connu était la ballade émouvante et magnifiquement orchestrée « The End Of Never », écrite par Darin avec Francine Forest.

De Hello Dolly à Goodbye, Charlie est entré dans le palmarès Billboard du 26 décembre 1964 au n°118 (dans un sondage de 150 positions) mais a culminé au cours de la nouvelle année au n°107. Il est ainsi devenu le premier album de Bobby à ne pas culminer dans le Top 100.

