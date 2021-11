Les jugements doivent être rédigés dans un langage simple et clair, selon le juge en chef NV Ramana

Le juge en chef de l’Inde NV Ramana a déclaré que les juges devraient utiliser un langage simple lors de la rédaction des jugements, car ils ont un impact social énorme et doivent être compris par le profane.

Les juges doivent utiliser un langage simple lors de la rédaction des jugements car ils ont un impact social énorme et doivent être compris par le profane, a déclaré dimanche le juge en chef de l’Inde NV Ramana, cité par Bar and Bench.

« Comme nos décisions ont un impact social énorme, elles doivent être facilement compréhensibles et doivent être rédigées dans un langage simple et clair. C’est principalement la capacité des cours constitutionnelles à fonctionner avec une indépendance absolue et l’audace nécessaire face à l’adversité, qui définit le caractère de notre institution », a déclaré le CJI.

Il s’exprimait en tant qu’invité d’honneur lors de la cérémonie d’adieu de la « Campagne pan-indienne de sensibilisation et de sensibilisation juridique » organisée par la National Legal Services Authority (NALSA).

Le juge en chef a également remercié le président Ram Nath Kovind et le premier ministre Narendra Modi pour leur patronage et leur aide dans la promotion du mouvement de l’aide juridique.

Samedi, CJI Ramana avait déclaré qu’il n’était pas un orateur sophistiqué et qu’il avait appris l’anglais en classe 8.

Le commentaire était en réponse à la clarification du solliciteur général Tushar Mehta selon laquelle il ne suggérait même pas à distance que seuls les agriculteurs sont responsables de la pollution de l’air dans la région de Delhi-RCN.

« Malheureusement, je ne suis pas un orateur sophistiqué. C’est mon inconvénient car j’ai appris l’anglais en classe 8. Je n’ai pas un bon anglais pour exprimer des mots. J’ai étudié le droit en anglais », a déclaré le juge en chef au solliciteur général Mehta, qui comparaissait pour le Centre.

« Le langage dans lequel notre réponse en tant qu’avocats est prise pourrait envoyer le mauvais message qui n’était pas l’intention », avait déclaré le solliciteur général Mehta.

Il a dit qu’il avait lui aussi appris son anglais en classe 8 et étudié jusqu’à l’obtention de son diplôme en gujarati.

« Nous naviguons dans le même bateau. Ma loi était en anglais », a déclaré le solliciteur général Mehta.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.