Les juges britanniques pourraient ne plus être « liés » par les décisions de la CEDH dans le cadre d’un important contrôle judiciaire | Royaume-Uni | Nouvelles

La révision de la loi sur les droits de l’homme (HRA) verrait les ministres du gouvernement examiner des propositions visant à réduire l’influence de la CEDH au Royaume-Uni, selon The Telegraph. Il s’agit de la première révision de la Loi en 20 ans. Les nouvelles propositions ont été soutenues à la fois par des avocats chevronnés et par Scotland Yard, qui en ont assez de perdre un temps précieux sur des affaires qui « n’atteindront jamais le seuil des poursuites » au cas où les victimes déposeraient plus tard une plainte.

Chef de file des droits de l’homme QC, Lord Pannick fait partie de ceux qui pensent que la HRA devrait être modifiée.

Il a déclaré au comité de révision que l’amendement devrait indiquer clairement aux juges britanniques qu’ils peuvent « prendre en compte » les décisions de la CEDH mais « ne seront pas liés » par leurs décisions prises à Strasbourg.

Il a déclaré : « Je pense qu’il serait utile de clarifier la section deux pour préciser que la cour ou le tribunal national n’est pas lié par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (…) Je suggérerais donc que (…) après ‘doit prendre en compte’ , les mots « mais ne seront pas liés par » pourraient utilement être insérés. »

La CEDH, qui est actuellement inscrite dans le droit britannique par les droits de l’homme, englobe un large éventail de questions, notamment la protection contre la torture et l’esclavage, le droit à un procès équitable et bien d’autres.

La HRA permet actuellement aux tribunaux d’appliquer les décisions de la CEDH aux affaires britanniques.

Les conclusions de l’examen seront publiées dans les prochains mois.

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, aurait commandé l’examen du gouvernement et, selon The Telegraph, il est « sympathique » à l’idée.

Une promesse de « mettre à jour » la loi sur les droits de l’homme a été décrite dans le manifeste des élections générales des conservateurs de 2019, suggérant que les juges de Strasbourg avaient « exagéré ».

De plus, les manifestes conservateurs aux élections de 2010 et 2015 ont promis que les conservateurs aboliraient la loi sur les droits de l’homme en faveur d’une déclaration des droits britannique.

Avant les élections de 2019, le Premier ministre s’est engagé à « mettre à jour la loi sur les droits de l’homme et le droit administratif afin de garantir un équilibre approprié entre les droits des individus, notre sécurité nationale vitale et un gouvernement efficace ».

Bien que la CEDH ne soit pas explicitement mentionnée dans l’accord sur le Brexit, le Royaume-Uni s’est engagé à « défendre les valeurs et principes partagés de la démocratie, de l’État de droit et du respect des droits de l’homme, qui sous-tendent leurs politiques nationales et internationales ».

Le parti travailliste a condamné l’examen comme une “attaque contre les droits de l’homme”.

Plus tôt cette année, Mme Harriet Harman QC MP, présidente du Comité mixte des droits de l’homme, a défendu la place de la HRA dans le système judiciaire britannique.

Elle a déclaré : « L’élément clé de la loi sur les droits de l’homme est qu’elle signifie que les tribunaux britanniques jugent les droits de l’homme plutôt que seulement les juges européens.

« Le fait de donner à nos tribunaux un rôle dans l’application des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme a permis aux individus de faire respecter leurs droits, a ajouté une perspective judiciaire britannique sur la CEDH et a signifié qu’il n’y a désormais pratiquement aucune décision de la Cour européenne contre le Royaume-Uni Gouvernement.

« L’attention portée aux droits de l’homme dans l’orientation et la formation a fait des droits de la CEDH une réalité comme jamais auparavant.

« Les preuves nous confirment que la loi sur les droits de l’homme a bien fonctionné.

« Notre message à la révision gouvernementale de la loi sur les droits de l’homme est le suivant : « Si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas ! »