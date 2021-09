Les juges d’America’s Got Talent et Terry Crews choisissent leurs favoris de la saison 16 pour le spectacle sur scène de Las Vegas

Les équipages de Terry

Terry Crews n’est peut-être pas un juge comme Howie Mandel, Simon Cowell, Heidi Klum et Sofia Vergara, mais il obtient un buzzer doré et détient lui-même beaucoup d’influence même sans siège au bureau. Comme Mandel, Crews a été un fidèle partisan de son propre buzzer d’or, qui était l’équipe de démonstration de taekwondo mondiale, qui, de manière choquante, n’a pas navigué jusqu’en finale il y a quelques semaines à peine et a été très proche d’être coupé. Dans ses choix d’actes les plus adaptés à Las Vegas, Crews a fini par être d’accord avec les deux juges, en disant :