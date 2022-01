Les juges de gauche de la Cour suprême ont abandonné la loi et inventé des faits

par Ted Noel, MD, penseur américain :

Dans les arguments de la Cour suprême sur l’affaire du mandat de vaccination COVID de l’OSHA, la « Sage Latina » a révélé au moins la stupidité du sixième degré aux yeux de tous. Il ne faut pas suggérer avec désinvolture qu’un diplômé d’une faculté de droit qui a gravi les échelons jusqu’à la plus haute Cour du pays est stupide. Mais c’est la conclusion inéluctable qu’exige sa performance. Pour ceux qui ont raté la démonstration de son échec à la hausse, il faut présenter les détails. Mais d’abord, nous devons examiner la question que la Cour suprême est censée essayer de résoudre.

Le juge Kavanaugh a accueilli l’appel d’urgence dans l’affaire NFIB c. OSHA et l’a limité aux seules questions juridiques :

Si la règle finale provisoire de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail : Vaccination et test COVID-19 ; Norme temporaire d’urgence, 86 Fed. Rég. 61402, viole la loi de 1993 sur la restauration de la liberté religieuse ou le premier amendement.

C’est une question de droit. Il ne précise en aucun cas combien de types de patients ont été testés positifs, sont tombés malades, ont été hospitalisés, placés en unité de soins intensifs, ont eu besoin d’un ventilateur ou sont décédés. Ce sont des questions médicales et ne relèvent pas de la « question posée » légale. C’est plus qu’une distinction technique. L’octroi du certiorari par la Cour suprême indique spécifiquement sur quoi elle entendra les arguments. Les mémoires d’appel doivent traiter de ces arguments. Mais le juge Sotomayor a dû manquer ce détail à la faculté de droit.

La Sage Latina n’était pas seule. Les juges Kagan et Breyer étaient également à la dérive dans la tempête de porno panique déclenchée sur l’Amérique par le Seigneur des Ténèbres de la Maladie, Anthony Fauci. Ils souffrent de la même psychose de formation de masse décrite par le grand philosophe arabe Ibn Khaldoun.

Si l’âme est impartiale dans la réception de l’information, elle consacre à cette information la part d’investigation critique que l’information mérite, et sa vérité ou sa contre-vérité devient ainsi claire. Cependant, si l’âme est infectée de partisanerie pour une opinion ou une secte particulière, elle accepte sans hésiter un instant les informations qui lui sont agréables. Les préjugés et la partisanerie obscurcissent la faculté critique et empêchent l’investigation critique. Le résultat est que les mensonges sont acceptés et transmis. (Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami, 1379).

Ces trois juristes présumés n’ont pas pu se retenir de présenter des mensonges flagrants sur la prévalence et la gravité du COVID-19. Ce faisant, ils ont perverti le processus judiciaire d’une manière qui ne pouvait être corrigée sans des répliques factuelles immédiates. Malheureusement, les avocats des demandeurs dans l’affaire n’étaient pas préparés aux questions de fait et ont laissé de grands édifices de folie debout sans être contestés.

Le premier juge nommé uniquement pour satisfaire aux règles « d’équité » pour la « race » et le sexe énoncés comme un fait,

« Les hôpitaux sont presque à pleine capacité.

« Plus de 100 000 enfants sont hospitalisés avec COVID…. Beaucoup sont sous ventilateurs. »

Si cela est vrai, un lit d’hôpital sur neuf aux États-Unis contiendrait un enfant malade du COVID. Mais elle a surestimé le nombre d’enfants hospitalisés par un facteur de cinquante car il n’y a qu’environ quatre mille enfants dans le Krankenhaus avec des tests positifs pour la grippe de Wuhan. Les données du CDC montrent un total de 823 décès dus au COVID pour les 0-18 ans au cours des deux années entières de la pandémie. La plupart d’entre eux ont une obésité extrême. Le juge Sotomayor a dû écouter les commentateurs de gauche souligner le pic «horrible» des «cas» et regarder les visuels des embouteillages en attente d’amygdalectomies au volant. Bien sûr, il s’agit d’une prophétie auto-réalisatrice, en raison de la pornographie de panique COVID qui sature les ondes.

L’incapacité mentale n’était pas limitée à la Sage Latina. Le juge Breyer a affirmé que « les hôpitaux sont pleins presque au maximum » et que « 750 millions » de nouveaux cas ont été signalés aux États-Unis hier. Je pensais qu’il siégeait à la Cour suprême d’un pays qui ne compte que 330 millions d’habitants. Et la dernière fois que j’ai vérifié, moins de quinze pour cent des lits d’hôpitaux sont occupés par des patients COVID-positifs.

Image : juges de la Cour suprême (édité dans befunky). Capture d’écran de Fox News.

Juste pour compléter le tiercé gagnant, le juge Kagan est intervenu,

« Pourquoi n’est-ce pas nécessaire pour réduire un risque grave ? Il s’agit d’une pandémie au cours de laquelle près d’un million de personnes sont décédées. C’est de loin le plus grand danger pour la santé publique auquel ce pays a été confronté au cours du siècle dernier. De plus en plus de personnes meurent chaque jour, de plus en plus de personnes tombent malades chaque jour. Je ne veux pas être dramatique ici. Je ne fais qu’énoncer des faits.

Bien sûr, elle utilise le nombre de décès de 800 000 CDC qui, par toute considération rationnelle, ne peut pas être vrai. Mis à part un comptage discutable en raison d’incitations financières et de pressions politiques, nous savons qu’une partie de la flambée des décès est due aux blocages (overdoses de drogue, suicide, maladies sous-jacentes non traitées) et au refus de traiter les patients COVID. Même le directeur du CDC a reconnu hier qu’il y avait une différence entre les décès dus au COVID et ceux du COVID.

Toute cette hystérie provient de la suppression presque complète des faits scientifiques de la place publique. Sans entrer dans tous les détails (qui sont amplement documentés par beaucoup), nous pouvons résumer ce qui suit.

Les décès par COVID sont dus à des conditions médicales sous-jacentes graves, qui ont été exacerbées par les protéines de pointe Alpha et Delta. Des millions de personnes sont tombées malades inutilement et des milliers sont décédées aux États-Unis en raison de la suppression active des protocoles de traitement préhospitalier centrés sur l’hydroxychloroquine et l’ivermectine. La variante Omicron est le résultat de la vaccination et du cliquet de Muller, ce qui explique le processus naturel quasi universel des virus devenant plus infectieux et moins mortels. La protéine de pointe Alpha, la partie toxique du virus, est la principale partie active du vaccin, ce qui signifie que le vaccin induit en fait une forme de la maladie. La vaccination ne prévient pas la maladie. En fait, cela semble rendre la maladie plus probable (et ici). L’immunité après la récupération de COVID est bien meilleure que celle de la vaccination. La vaccination et l’isolement extrême ne protègent pas contre l’infection. Une station de recherche antarctique avec des critères d’arrivée et de quarantaine extrêmement stricts a toujours subi une épidémie. La vaccination a peu ou pas d’effet sur la possibilité qu’une personne propage la COVID.

Bref, tous les faits médicaux s’opposent fermement à la poursuite de la vaccination. C’est vrai à la pelle pour un mandat de vaccin.

