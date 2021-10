Le ministre du Cabinet a déclaré que la Cour européenne de justice ne devrait avoir aucune juridiction dans la région. L’avertissement de M. Javid est intervenu alors que les négociations entre la Grande-Bretagne et l’UE étaient lancées sur un nouvel accord sur le Brexit avec NI.

Le secrétaire à la Santé a déclaré à Sky : « À l’avenir, la Cour européenne de justice ne devrait jouer aucun rôle dans aucune partie du Royaume-Uni, y compris l’Irlande du Nord.

«Je pense que c’est une approche trop légaliste de la Cour. Lord Frost a été très clair à ce sujet dans le discours qu’il a prononcé cette semaine. L’une des questions les plus importantes est de mettre fin au rôle de la CJCE en Irlande du Nord. »

Bruxelles insiste sur le fait qu’il est allé « jusqu’aux limites » en faisant des concessions au Royaume-Uni.

La Commission européenne a mis en place des mesures visant à réduire de 80% les contrôles réglementaires et à réduire considérablement les procédures douanières sur le mouvement des marchandises, en particulier des produits alimentaires et agricoles, entre la Grande-Bretagne et l’île d’Irlande.

Le gouvernement a salué l’annonce, signalant qu’il souhaitait que des « pourparlers intensifs » suivent les propositions de l’UE.

Dans le même temps, cependant, un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il doit y avoir des « changements importants » au protocole d’Irlande du Nord dans l’accord de retrait du Brexit s’il doit y avoir un « règlement durable ».

Des experts de l’UE étaient à Londres pour des entretiens jeudi avec leurs homologues britanniques, tandis que le ministre du Brexit, Lord Frost, est attendu à Bruxelles aujourd’hui pour rencontrer le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, afin de discuter des moyens de sortir de l’impasse.

L’ambassadeur de l’UE, João Vale de Almeida, a déclaré que Bruxelles ne pouvait pas aller plus loin après les propositions de mercredi.

« Nous sommes allés à la limite de ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes de l’Irlande du Nord parce que nous nous soucions de l’Irlande du Nord », a-t-il déclaré à la BBC.

Il a souligné que l’UE ne peut pas accéder à une demande britannique clé de supprimer le rôle de la Cour européenne de justice (CEJ) dans la supervision du protocole. « Il n’y a pas de marché unique sans la Cour européenne de justice. C’est l’arbitre du marché unique », a-t-il déclaré.

Lord Frost a précédemment déclaré que le rôle des juges européens était quelque chose que le Royaume-Uni ne pouvait pas accepter.

Mais signe qu’il est peut-être prêt à faire des compromis, il a déclaré mercredi à ses pairs qu’il n’avait jamais utilisé le terme « lignes rouges » dans ses négociations.

Aux termes du protocole, qui a été convenu par le Royaume-Uni et l’UE dans le cadre de l’accord de retrait de 2020, la CJCE serait l’arbitre final de tout futur différend commercial entre les deux parties sur le fonctionnement du protocole.

Le Royaume-Uni veut maintenant supprimer cette disposition et la remplacer par un processus d’arbitrage indépendant.

Une option signalée comme étant à l’étude par Bruxelles est un rôle réduit pour les juges européens.

Dans le cadre de ce plan, les différends seraient soumis à un panel d’arbitrage indépendant, la CJCE étant invitée à interpréter les questions étroites du droit de l’UE en dernier recours après l’échec de la résolution des différends.

L’ensemble de propositions déjà présenté par l’UE éliminerait la possibilité que certains produits, y compris les saucisses, soient interdits d’expédition de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Le plan de l’UE comprend également une réduction de 50 pour cent des formalités douanières requises pour déplacer les produits à travers la mer d’Irlande.

En retour, le bloc commercial a demandé que des garanties soient mises en œuvre pour fournir des garanties supplémentaires que les produits censés être destinés à l’Irlande du Nord ne finissent pas par franchir la frontière irlandaise.

Le protocole d’Irlande du Nord a été convenu par le Royaume-Uni et l’UE comme un moyen de contourner l’obstacle majeur dans les pourparlers sur le divorce du Brexit – la frontière terrestre irlandaise.

Il y est parvenu en déplaçant les contrôles et les processus réglementaires et douaniers vers la mer d’Irlande.

Mais les accords ont créé de nouvelles barrières économiques sur les marchandises transportées de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.