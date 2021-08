Les juges lancent une action en justice visant à rétablir les allocations de chômage fédérales en Caroline du Sud .

Vendredi, un juge a rejeté une action en justice qui tentait de rétablir les allocations de chômage supplémentaires fédérales en cas de pandémie en Caroline du Sud.

Quatre résidents anonymes de l’État ont poursuivi le gouverneur Henry McMaster et le directeur du ministère de l’Emploi et de la main-d’œuvre de Caroline du Sud, Daniel Ellzey, le mois dernier pour poursuivre le programme fédéral.

McMaster a annoncé en mai que l’État se retirerait du programme fédéral supplémentaire le 30 juin, mettant fin aux paiements hebdomadaires supplémentaires de 300 $ envoyés aux résidents de la Caroline du Sud.

Le juge R. Lawton McIntosh du cinquième circuit judiciaire du comté de Richland a rejeté la poursuite vendredi, jugeant que les plaignants n’avaient pas droit à une injonction.

McIntosh a déclaré que les plaignants anonymes sont exclus d’une telle action contre Ellzey par la loi de l’État, les paiements supplémentaires étaient séparés et ne faisaient pas partie de la loi fédérale sur la sécurité sociale comme le prétendaient les plaignants, McMaster et Ellzey ont le droit de déterminer ce qui est dans le meilleur intérêt de l’État et une injonction préliminaire n’est pas appropriée parce qu’une telle injonction vise à maintenir le statu quo. Le statu quo est que l’État ne fait pas partie du programme supplémentaire fédéral.

McIntosh a également statué que les plaignants auraient dû s’identifier s’ils voulaient aller de l’avant.

“La Cour a reconnu à juste titre que ce procès manquait de fondement dès le départ et a rejeté à juste titre les efforts des plaignants pour forcer l’État à se réinscrire à ces programmes de chômage fédéraux facultatifs”, a déclaré McMaster dans un communiqué. « J’applaudis la Cour pour avoir rejeté cette affaire et refusé de rétablir les paiements mêmes qui ont contribué à créer la pénurie de main-d’œuvre actuelle.

«Ces paiements supplémentaires visaient à fournir une aide à court terme aux personnes qui ont perdu leur emploi, sans faute de leur part, au début de la pandémie», a déclaré McMaster. «Le maintien de ces prestations supplémentaires aurait converti cette aide d’urgence en un droit fédéral dangereux, incitant les travailleurs à rester chez eux plutôt que de postuler à l’un des plus de 86 000 postes ouverts dans l’État de Caroline du Sud. Les entreprises, grandes et petites, se battent pour survivre et prospérer, et elles ne devraient pas avoir à rivaliser avec les prestations fédérales lorsqu’elles recherchent des employés. »

La Caroline du Sud était l’un des 26 États à avoir abandonné prématurément le programme fédéral de chômage supplémentaire.

Des poursuites similaires ont été déposées dans l’Arkansas, la Floride, l’Indiana, le Maryland, l’Ohio, l’Oklahoma, le Tennessee et le Texas pour demander réparation au nom des résidents. Les juges de l’Indiana et du Maryland ont ordonné aux États de reprendre leur participation au programme en attendant le résultat des affaires.

“La décision du tribunal d’aujourd’hui de rejeter le procès contestant la capacité du gouverneur à mettre fin aux allocations de chômage fédérales facultatives est essentielle pour faire avancer notre économie”, a déclaré le président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Caroline du Sud, Bob Morgan. « Nous félicitons le gouverneur McMaster d’avoir pris la décision en mai de prendre cette mesure, en équilibrant les besoins de nos employeurs et des citoyens de la Caroline du Sud. Nous sommes impatients de continuer à soutenir le gouverneur, DEW et d’autres associations professionnelles dans leur opposition à ce procès. »