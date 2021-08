Les juges montrent une grande latitude pour les exemptions aux mandats collégiaux de vaccin COVID ⋆ .

in

Les universités dotées d’un processus d’exemption pour les mandats de vaccination contre le COVID-19 – aussi arbitraires, limités ou éphémères soient-ils – trouvent la faveur des juges dans les contestations judiciaires, impliquant plus récemment l’Université du Connecticut.

Le juge de district américain Jeffrey Meyer a rejeté lundi une action en justice intentée par deux étudiants et un parent contestant le mandat de vaccination d’UConn pour les étudiants, estimant qu’il n’avait pas compétence.

« Les plaignants soulèvent d’importantes questions constitutionnelles » sur la question de savoir si et comment le gouvernement peut « conditionner l’accès à l’éducation publique au sacrifice d’un étudiant de son droit contre un traitement médical non désiré sous la forme d’une injection hautement invasive d’un vaccin approuvé », a déclaré le juge.

Mais deux d’entre eux ont reçu des exemptions après avoir déposé une plainte, tandis que le troisième a refusé de postuler au motif que le processus d’exemption était “inconstitutionnellement vague”. En conséquence, Meyer a déclaré qu’aucun d’entre eux ne pouvait démontrer une blessure continue du mandat.

L’octroi libéral d’exemptions par UConn a rendu la contestation juridique plus difficile. Il a déclaré au tribunal qu’il n’avait pas encore refusé d’exemption non médicale, accordant 504 demandes jusqu’en juillet, et 267 autres en attente. (Le statut des 55 demandes d’exemption médicale est inconnu, selon le juge.)

Le mandat de vaccination de l’Université de l’Indiana entrera en vigueur la semaine prochaine après que la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett, qui examine les appels d’urgence de la 7e Cour d’appel des États-Unis, a rejeté une demande d’injonction sans explication.

Ce procès visait largement le régime COVID-19 d’IU, y compris le maintien du port de masques faciaux et des tests bihebdomadaires pour les étudiants qui bénéficient d’exemptions médicales ou religieuses.

L’université a affaibli son mandat avant même d’être poursuivie, supprimant une exigence de preuve de vaccination que le procureur général Todd Rokita a qualifiée d’illégale en vertu de l’interdiction de l’État sur les passeports vaccinaux. Il a ajouté une “exemption éthique” le mois dernier à la suite du procès.

Alors que le 7e circuit a confirmé la légitimité du processus d’exemption d’IU, qui est beaucoup plus difficile que celui d’UConn, les juges d’appel sont allés plus loin, arguant que les plaignants peuvent fréquenter de nombreux autres collèges sans mandat.

“En ce moment, nous retournons à la planche à dessin pour voir ce que nous pouvons faire”, a déclaré Ryan McLane, avocat des plaignants UConn, à Just the News.

“Je pense que nous avons eu un argument oral solide et que notre cas peut être distingué de l’Université de l’Indiana” sur la portée du mandat et les questions de procédure, et de Jacobson v. écrit dans un e-mail.

Les avocats d’un professeur contestant le mandat de vaccination de l’Université George Mason pour les employés, citant son immunité naturelle, ont répondu à Just the News mais n’ont pas répondu s’ils étaient déconcertés par le licenciement du Connecticut ou le rejet de SCOTUS de l’injonction d’urgence.

Pas aussi arbitraire que les actions COVID de Cuomo

Alors que les contestations judiciaires des mandats de vaccination des universités publiques partagent certaines affirmations communes, à savoir le droit à l’intégrité corporelle contre l’État, la contestation de l’UConn a souligné l’arbitraire du mandat, qui a été imposé en juin.

Cela ne s’applique qu’aux étudiants, qui courent un risque beaucoup plus faible de complications liées au COVID-19 que les professeurs en raison de leur âge. Ils doivent remplir un formulaire en ligne sans critères énumérés pour évaluer les demandes.

Le mandat a été imposé malgré le fait que 94% des étudiants qui envisagent de vivre sur le campus principal d’UConn cet automne sont « partiellement ou totalement vaccinés » contre le COVID-19, comme l’a déclaré l’université jeudi.

Et comme McLane, l’avocate des plaignants, l’a déclaré à Just the News : « Les exemptions des étudiants à la politique sont déterminées par un seul administrateur, qui, à ses propres yeux, détermine qui ‘veut ou a réellement besoin’ d’une exemption.

Selon l’ordre de Meyer du lundi, ce responsable est la doyenne des étudiants Eleanor Daugherty, qui examine les demandes d’exemption non médicales.

Elle a déclaré au tribunal qu’elle tenait compte de l’inscription et du statut de logement sur le campus, déterminait si les candidats pensaient «à tort» qu’ils avaient besoin d’une exemption et évaluait «l’impact potentiel sur la santé et la sécurité de la cohorte du campus de l’étudiant».

Amy DiSalvatore a demandé cette exemption au nom de son fils mineur le 15 juin, invoquant la nécessité de davantage de recherches sur l’efficacité et les effets secondaires des vaccins COVID. Sophomore Dylan Barkasy a déposé une demande le 3 juillet, citant le statut d’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins et ses antécédents médicaux. Daugherty a approuvé les deux demandes deux semaines après le dépôt de la plainte.

La sophomore Nicole Wade a refusé de demander une exemption parce qu’elle n’était pas admissible pour des raisons médicales et “il y avait un manque de clarté spécifique” sur les approbations non médicales et la durée d’une exemption. Les plaignants ont fait valoir que “l’absence de critères publiés” pour cette exemption “les prive d’un droit à la liberté” en violation de la clause de procédure régulière.

La plaidoirie orale jeudi ne s’est pas bien passée pour les plaignants. UConn “ne saisit aucun étudiant par le bras et ne lui donne un vaccin”, a déclaré Meyer, selon le Hartford Courant. Le juge a demandé des mémoires supplémentaires sur la pertinence d’une décision d’appel de 2020 confirmant la loi de New York sur les licences d’armes de poing contre une contestation d’imprécision.

Les plaignants ont déclaré à Meyer que leur cas était analogue au rejet par la Cour suprême des limites de capacité COVID-19 de New York pour les églises et les synagogues.

Contrairement à la loi sur les armes de poing de New York, qui a fonctionné pendant 100 ans avec des termes bien définis sous contrôle judiciaire, la politique de l’UConn ne prévoit « aucun critère… pour l’acceptation, le refus ou même la durée de l’exemption de vaccination », supervisée par un administrateur utilisant des termes “extrêmement vagues”, ont-ils soutenu.

Dans l’ordre de lundi, Meyer a constaté que les exemptions accordées à DiSalvatore et Barkasy rendaient leurs réclamations sans objet, et “il n’y a rien devant moi pour suggérer que UConn est sur le point de révoquer les exemptions de sitôt”.

La décision de la Cour suprême contre les limites de capacité COVID-19 de New York était basée sur le gouvernement de l’époque. La pratique d’Andrew Cuomo de « changer régulièrement[ing] la classification de zones particulières sans préavis », a-t-il déclaré.

Wade, l’étudiant qui n’a pas demandé d’exemption, n’a pas qualité pour agir parce que l’approbation d’exemptions pour d’autres plaignants montre « qu’il n’y a aucune base pour suggérer qu’il serait vain pour Wade de demander une exemption », selon Meyer. En vertu de la décision du 2e circuit dans l’affaire des armes de poing, la futilité est la seule exception à la règle selon laquelle un demandeur « doit se soumettre à la politique contestée » pour avoir qualité pour agir.