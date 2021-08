Les juges parlent du Streetwear Show – WWD

Les défilés de mode se sont largement concentrés sur l’industrie dans son ensemble, mais maintenant HBO Max se penche de plus près sur l’une des facettes les plus populaires de la mode : l’industrie du streetwear.

Le service de streaming a lancé jeudi sa nouvelle émission de télé-réalité “The Hype”, réunissant 10 designers de streetwear de tout le pays à Los Angeles pour participer à des défis pour le prix ultime de 150 000 $ et un cosignataire des juges de l’émission : le rappeur Offset ; la costumière et styliste Marni Senofonte, et la directrice créative et fondatrice de Bephies Beauty Supply, Beth Birkett.

“J’ai adoré le fait qu’il soit centré sur le streetwear et qu’ils essayaient de le faire différemment”, a déclaré Birkett à propos de la raison pour laquelle elle voulait être impliquée dans le spectacle. « Le streetwear a toujours été une industrie très dominée par les hommes – en particulier les blancs – dominée par les hommes, donc j’aime que” The Hype “veuille se diversifier avec les femmes, avoir des femmes comme cosignataires, et juste le mélanger en montrant l’histoire de streetwear et qu’il venait en grande partie de la culture noire.

Le groupe diversifié de designers de l’émission comprend Justin Mensinger de Justin Mensinger, Timeekah “Murph” Murphy d’Alani Taylor, Jolleson de Jolleson, Kai Nguyen de Lumiéres, Paije de Front Paije Design, Camila Romero de Deadblud, Blu de Wntd Apparel, Caroline Bentley Noble de Avenue C, Alan King de AKings et Wole Olosunde de Against Medical Advice.

Comme pour les autres concours de mode, chaque semaine, les candidats se voient proposer des défis de conception qu’ils doivent terminer dans un court laps de temps. Ils présentent leurs créations aux juges et au juge invité de la semaine et quelqu’un est couronné vainqueur de la semaine tandis qu’un autre créateur est éliminé. Les défis hebdomadaires ont divers prix, notamment la présentation du look gagnant sur la page d’accueil de StockX, qui est l’un des plus grands sites de revente de streetwear.

Le spectacle a exploité une longue liste de célébrités et de personnalités du monde de la mode pour servir de juges invités, notamment Dapper Dan, Cardi B, Wiz Khalifa, Bobby Hundreds et Melody Ehsani, entre autres.

La principale différence logistique du salon par rapport aux autres concours de mode est que les créateurs créent une collection complète avec leurs défis hebdomadaires pour un look book qui est jugé lors de la ronde finale. Bien que le défi de chaque semaine soit différent, les designers doivent créer des designs qui répondent aux attentes du défi tout en s’intégrant à leur collection globale.

« Même si les défis étaient différents chaque semaine, ils devaient défier [the designers] travailler à l’intérieur [their] propre collection », a déclaré Senofonte. “A la fin de l’émission, vous avez un corpus de travail et ce n’est pas juste un tas de trucs aléatoires.”

Certains des défis de l’émission incluent la conception d’une veste inspirée de Los Angeles et des cultures respectives des créateurs, la création d’un look pour un couple « It » et la conception d’un look personnalisé pour un juge invité, le rappeur A$AP Ferg.

Le défi A$AP Ferg a été le premier à s’attaquer aux concepteurs et le plus frustrant à évaluer pour les juges. Dans l’épisode, le rappeur propose aux créateurs de lui poser des questions sur son style, mais aucun des créateurs ne saisit l’opportunité.

« Nous avons le gars le plus cool devant [the designers] et aucun d’entre eux ne l’a interrogé comme je l’aurais fait si j’avais eu un artiste devant moi lorsque j’ai commencé », a déclaré Senofonte. “Si je devais coiffer quelqu’un et que j’avais accès à cette personne exacte pour lui parler, cela aurait fait toute la différence.”

Un autre défi que les juges ont eu lors de la critique des looks était de se concentrer sur le défi de la semaine plutôt que de juger le designer en fonction de l’ensemble de son travail.

“Plus cela durait, plus c’était difficile parce que vous apprenez à connaître les candidats et leur histoire et il est parfois très difficile de séparer l’histoire des vêtements”, a déclaré Senofonte. “Parfois, quelqu’un a un jour de congé et il a si bien performé [the last week] et vous avez vu leurs trucs, donc le plus dur était juste de devoir juger les gens pendant ces jours de congé.

Alors que le streetwear continue de changer et d’être à la pointe de la mode, les juges recherchaient un gagnant qui pourrait également évoluer avec les changements de l’industrie.

“Je ne cherche pas seulement la personne la plus talentueuse, mais la personne qui, selon moi, va faire évoluer le streetwear et la mode et faire évoluer les vêtements d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant”, a déclaré Birkett. « C’est ce qui m’inspire le plus. Je n’aime pas voir des gens qui font la même chose encore et encore. Quelqu’un avec une bonne éthique de travail et une attention aux détails, mais quelqu’un qui sait comment évoluer au-delà de ce qu’il est maintenant et voir le potentiel de cela.

À un niveau plus profond, les juges voient le point de différence du spectacle dans le fait qu’il est plus représentatif du monde de la mode et du monde en général que les autres spectacles de compétition. Le groupe diversifié de designers vient de divers horizons ethniques, sociaux et économiques, ce qui a toujours été une caractéristique de l’industrie du streetwear.

“[Streetwear] est un reflet clair de la situation actuelle et de la situation actuelle des gens », a déclaré Birkett. « Cela ne reflète pas seulement un certain groupe de personnes qui ont de l’argent pour être à la mode. [The designers] prenez les articles les plus simples comme un t-shirt ou un sweat à capuche et mettez ces détails vraiment géniaux qui reflètent leur identité culturelle. C’est le reflet de l’art et l’art est le reflet de l’époque et l’époque est une culture très diversifiée.

