Les juges retirent Gabriel Escobar de la médaille

Les juges ont retiré le boxeur de la médaille Gabriel Escobar, 25 ans, en décernant au gagnant Saken Bibossinov 3-2 en quart de finale dans la catégorie des -52 kg.

L’Espagnol et le Kazakh, celui-ci avec moins de conviction, se croyaient vainqueurs à l’issue des trois tours et ont levé les bras en attendant la décision des juges, dont le 3-2 en faveur de Bibossinov a provoqué une énorme déception dans le boxeur de Leganés.

Le format bref de la boxe olympique en trois rounds oblige les combattants à être agressifs pour frapper et marquer des points aux yeux des arbitres. Bibossinov a frappé la meilleure main droite du premier tour et a fait perdre pied à Gabriel, il était donc logique qu’il ait marqué ce premier tour 46-49.

Escobar est sorti plus déterminé si possible au deuxième tour, a trouvé un bon ris de ses coups gauches et a marqué ce deuxième « tour » en retraçant le score précédent de son rival (49-46). Tout était en suspens dans le troisième et dernier assaut.

Lire aussi

Apparemment, le combattant espagnol est arrivé plusieurs fois à coups francs sur Bibossinov, également courageux mais qui a étreint Gabriel plus d’une fois, signe d’une plus grande fatigue physique. Deux juges ont déterminé qu’Escobar méritait d’aller en demi-finale, mais trois ont opté pour le boxeur kazakh, qui a ainsi obtenu la médaille de bronze.

Bibossinov affrontera le Britannique en demi-finale jeudi Galal Yafaïtandis que les Japonais Ryomei tanaka et le Philippin Carlo Paalam l’autre place sera jouée en finale.