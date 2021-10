Les jumeaux Glimmer brillent sur les Rolling Stones en 1974

À la fin de 1973, une course de six semaines à travers l’Europe en septembre et octobre a vu les pierres qui roulent jouer 32 spectacles, souvent avec deux le même jour. Moins d’un mois après la fin de cette tournée en Allemagne, le groupe était de retour dans ce pays, aux Musicland Studios de Munich, pour commencer la production du disque qui est devenu leur prochain album, It’s Only Rock ‘n’ Roll.

Le LP est sorti le 16 octobre 1974 et a propulsé les Stones au sommet du palmarès américain le 23 novembre. Cela s’est produit pendant une période de domination britannique au cours de laquelle les Stones ont réussi John Lennon‘s Murs et ponts pendant une semaine, avant Elton JohnLe premier album de Greatest Hits a pris le relais pour le reste de l’année.

Le 12e album studio des Stones au Royaume-Uni, le disque a saisi l’élan de la chanson titre et du single d’ouverture, qui a atteint le n ° 10 au Royaume-Uni en août – bien qu’il ait joué plus modestement, pour les Stones, aux États-Unis, culminant au n ° 1. 16. L’album a vu le groupe à la croisée des chemins, comme leur dernier avec le guitariste Mick Taylor et le premier depuis sept ans à être produit par Mick Jagger et Keith Richards, passant pour la première fois par le collectif non officiel des Glimmer Twins.

La vidéo de la chanson titre, avec la disparition de Charlie Watts grâce à une machine à bulles incontrôlable, est un moment fort apprécié du groupe à l’époque. Un autre clip qui capture l’époque est la vidéo officielle de leur couverture de les tentations‘ « Ain’t Too Proud To Beg », sorti en single américain. Les choix vestimentaires du groupe sont une chose à voir.

De nouvelles compositions fortes telles que « Time Waits For No One » et « Fingerprint File » ont aidé l’album à être bien accueilli, en particulier aux États-Unis. It’s Only Rock ‘n’ Roll était le quatrième des huit LP consécutifs n ° 1 là-bas, devenant platine, bien qu’il se soit arrêté au Royaume-Uni au n ° 2.

