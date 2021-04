Les jumeaux reportent le jeu après le tournage de Daunte Wright ⋆ .

Les Twins du Minnesota ont reporté leur matinée de lundi contre les Red Sox de Boston à la suite de la fusillade mortelle de Daunte Wright, un homme noir, à Brooklyn Center la veille. Wright a été abattu par un agent de police du Brooklyn Center lors d’un contrôle routier dimanche.

«Par respect pour les événements tragiques survenus hier au Brooklyn Center et suite aux détails supplémentaires de cette situation en évolution, les Twins du Minnesota ont décidé qu’il était dans l’intérêt de nos fans, de notre personnel, de nos joueurs et de notre communauté de ne pas jouer au match d’aujourd’hui. .

«La décision a été prise par les Twins du Minnesota après consultation de la Ligue majeure de baseball et des responsables locaux et nationaux. Les informations concernant la reprogrammation du jeu d’aujourd’hui et les détails des billets correspondants seront publiés prochainement.

«L’organisation Minnesota Twins exprime ses sympathies à la famille de Daunte Wright.»

Le président de Twins, Dave St. Peter, a déclaré qu’à la suite d’informations qui ont été révélées au cours des dernières 24 heures, «jouer à un match de baseball aujourd’hui se sentait un peu moins important».

Le président de Twins, Dave St. Peter, sur le zoom tout à l’heure: «Notre communauté a vécu beaucoup de choses, et nous avons un essai qui se déroule à quelques pâtés de maisons de Target Field. Les émotions au sein de notre communauté, les émotions au sein de notre organisation, sont crues. »

Un autre incident difficile au Minnesota. Bien sûr, le sport passera au second plan de toute cette folie.

