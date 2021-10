Les jurés du procès Chauvin s’expriment pour la première fois : « Expérience traumatisante »

Le procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin rivé la nation. Chauvin a été inculpé de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré après une vidéo de lui à genoux sur le cou de George Floyd pendant plus de neuf minutes en mai 2020 a déclenché des protestations mondiales contre la violence policière.

Dans une interview exclusive avec CNN jeudi, plusieurs membres du jury qui ont condamné Chauvin plus tôt cette année se sont exprimés sur l’expérience.

Sept membres du jury se sont assis avec Don Citron et lui a dit que leur décision avait été prise uniquement sur la base des preuves présentées, et non sur leur point de vue sur la race ou les relations raciales.

« C’est définitivement dans mon esprit et ce sera toujours là », Sherri Belton Hardeman a déclaré à propos de la vidéo capturant Chauvin à genoux sur le cou de Floyd.

Le clip obsédant a été capturé et partagé sur Facebook par Darnella Frazier, l’adolescent de 17 ans de Minneapolis qui a ensuite reçu un prix Pulitzer honorifique pour avoir enregistré la scène meurtrière au centre de l’un des procès les plus importants sur la violence policière depuis le passage à tabac de Roi Rodney.

« Regarder George Floyd appeler sa mère m’a brisé le cœur », a déclaré Belton Hardeman. « Moi étant une maman, une maman noire, une grand-mère noire. Nous appelons notre mère quand nous avons mal quand nous avons mal et quand nous avons besoin. … Et malheureusement, sa maman n’a pas pu venir à son secours. En fait, personne n’est venu à son secours. C’est déchirant.

Plusieurs jurés ont déclaré à Lemon qu’ils avaient demandé des conseils ou une thérapie depuis qu’ils faisaient partie du jury. Le groupe a été séquestré au cours du procès qui a commencé début mars et s’est terminé fin avril, une période au cours de laquelle ils ont entendu des témoignages éprouvants sur le plan émotionnel de plusieurs témoins, dont Frazier et d’autres qui ont réitéré leur frustration de ne pas pouvoir arrêter le meurtre.

Les jurés ont délibéré pendant 10 heures avant de condamner Chauvin. Nicole Deters a déclaré que la première chose qu’ils ont faite dans la salle des jurés a été de retirer leurs masques faciaux et de se présenter.

« Certains d’entre nous étaient un peu impatients parce que nous tenions tout cela depuis trois semaines et demie », a-t-il déclaré. Brandon Mitchell ajoutée.

Ils ont noté qu’ils avaient réexaminé les preuves et regardé la vidéo plusieurs fois, ainsi que lu des notes et des témoignages pour comprendre les accusations, y compris l’intention de Chauvin.

L’ancien officier de police de Minneapolis condamné, Derek Chauvin, pose pour une photo d’identité après avoir été accusé de la mort de George Floyd en mai 2020. (Photo : Bureau du shérif du comté de Ramsey via .)

«Nous sommes arrivés ici à cause du racisme systémique au sein du système, n’est-ce pas, à cause de ce qui se passe. C’est ainsi que nous sommes arrivés dans une salle d’audience en premier lieu », a déclaré Deters. « Mais lorsqu’il s’agissait des trois verdicts, il était basé à cent pour cent sur les preuves et les faits. »

Le 25 juin, Chauvin a écopé d’une peine de 22,5 ans de prison, avec possibilité de libération surveillée anticipée.

Les jurés ont également exprimé leur respect pour Frazier et d’autres spectateurs qui ont capturé des vidéos, affirmant que sans de telles preuves, ils ne pensaient pas que le résultat du procès aurait été le même. Cependant, plus d’un juré a déclaré qu’il ne voulait plus jamais revoir la vidéo.

« J’ai eu un gros hoquet », a déclaré Hardeman à propos du moment dans la vidéo où les procureurs ont déclaré que Floyd était mort. « Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant. Je pense qu’aucun d’entre nous ne l’a fait. C’était très, très traumatisant. Et ça fait juste mal – fait juste mal à toute mon âme, tout mon corps. Et j’ai ressenti de la douleur pour sa famille.

