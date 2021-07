Les jurys de la saison 11 de Nuestra Belleza Latina ?

. Qui étaient les juges de la saison 11 de Nuestra Belleza Latina ?

La 11e saison de Nuestra Belleza Latina, en 2018, est devenue la saison la plus récente de l’émission de téléréalité Univisión à ce jour. Et une caractéristique du concours, dont le Vénézuélien Migbelis Castellanos a été le vainqueur, c’est qu’il y a eu des changements partout.

En plus de lever certaines restrictions pour concourir, comme l’âge, et d’avoir un corps mince, les filles qui sont devenues réalité, ont dû faire face à un jury qui n’avait jamais participé au concours, à l’exception de la fashionista Jomari Goyso.

Osmel Sousa, qui pendant 10 saisons a été président de la table des juges, et qui avait l’habitude de faire toutes sortes de commentaires durs et parfois même cruels contre les participants qui ne répondaient pas aux exigences physiques, qui selon lui et de nombreux concours, il doit avoir une femme pour être une reine de beauté, fut le premier décapité du nouveau panel.

Jessica Castillo, une dominicaine de 29 ans, a ravi les juges en prenant complètement la scène avec ce monologue inspiré de ses performances à l'église. Sa force lui a ouvert les portes du manoir de Nuestra Belleza Latina.

La soi-disant Beauty Tzar, devenue un emblème de l’émission en 10 ans et qui était l’objet de haine et d’amour pour la dureté de ses opinions, s’est révélée en fonction.

Aucune ancienne Miss Univers ou ancienne Miss Mexique n’a été appelée à faire partie du tableau des juges, donc ni Lupita Jones, Alicia Machado ni Jackie Bracamontes n’ont été prises en compte.

Le célèbre mannequin grande taille a accepté de participer au salon en raison du changement de format, car désormais la beauté n'a plus rien à voir avec les mesures. De plus, il a avoué les qualités qu'il recherchera chez les participants.

De même, la place qui était en grande partie réservée dans le jury à un coup de cœur de feuilleton, dans la saison 11 de Nuestra Belleza Latina, a été confiée à une chanteuse, changeant ainsi tout le concept du travail des juges.

Et dans un fait jamais vu auparavant à Nuestra Belleza Latina, le nombre de juges est passé de 3 à 4 membres et une position a été relevée, puisque la bien-aimée Giselle Blondet, qui a animé le programme dans ses premières éditions, a été appelée pour rejoindre le jury.

Migbelis Castellanos remporte la couronne de Nuestra Belleza Latina 2018 | Au milieu des larmes et des applaudissements du public, la Vénézuélienne a reçu la couronne des mains de Clarissa Molina. Après avoir été déclarée gagnante, Migbelis a fait son premier défilé officiel en tant que nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina.

Giselle Blondet était la présidente de la table du jury et au poste de juges de cette édition, le mannequin grande taille et combattante des stéréotypes Denise Bidot, la chanteuse de musique régionale mexicaine El Dasa et Jomari Goyso a brillé.

Aussi, et pour la première fois au programme, l’ancienne Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, est devenue l’animatrice officielle du concours.

Les changements de vision dans le programme, ainsi que les nouveaux juges ont divisé les opinions, mais au final le public a été très satisfait de la décision, prise par les téléspectateurs à travers leurs votes, de couronner les Migbelis Castellanos vénézuéliens et de mettre en deuxième position à Yaritza Owen, qui a construit une carrière d’influenceuse et d’actrice.

La 11e saison de Nuestra Belleza Latina a également changé de date et au lieu d’avoir lieu au printemps, elle s’est cette fois déroulée à l’automne, entre septembre et le 2 décembre 2018.

Avec le slogan “pas de tailles, pas de limites, pas d’excuses”, la, jusqu’à présent la dernière saison de Nuestra Belleza Latina, qui reviendra sur les écrans cette année en septembre, est entrée dans l’histoire non seulement à cause du travail des juges. mais aussi parce qu’elles se sont également distinguées Elvira Reyes, Carmen Batiz, Brenda Smith, Vanessa Romo, Migbelis Castellanos, Ceylin Rosario, Nancy Alejandre, Nobiraida Infante et Andrea Bazarte, demi-finalistes avec Migbelis Castellanos et Yaritza Owens.