Les Kanneh-Masons remportent le prix du meilleur artiste classique aux Global Awards 2021

Les Kanneh-Masons ont remporté le prix du meilleur artiste classique aux Global Awards 2021. Les sept frères et sœurs extraordinairement talentueux – Isata, Braimah, Sheku, Konya, Jeneba, Aminata et Mariatu – sont devenus célèbres dans le monde entier pour leur incroyable talent musical.

Le violoniste Braimah Kanneh-Mason a déclaré: «Merci beaucoup au nom des Kanneh-Masons pour ce prix du meilleur artiste classique. Nous sommes très reconnaissants de le recevoir. Ce fut un réel plaisir pour nous de jouer pour un si grand nombre d’entre vous pendant le lock-out à travers Facebook Lives et aussi à travers l’album Carnival of the Animals, que nous avons tous eu tellement de plaisir à enregistrer.

“Merci beaucoup d’avoir écouté et soutenu cet album”

La violoncelliste Sheku Kanneh-Mason a ajouté: «Merci beaucoup d’avoir écouté et soutenu cet album. Ce fut une merveilleuse opportunité pour nous de partager de la musique en famille et avec vous dans le monde entier, et le soutien a été très important pour nous tous. Merci beaucoup à Decca Classics pour l’enregistrement de cet album avec nous et aussi à Enticott Music Management pour avoir pris soin de nous sur et en dehors de la scène, et nous espérons donc être de retour sur scène bientôt et jouer pour vous dans le monde entier.

Le premier album de famille des Kanneh-Masons Carnival

Les Kanneh-Masons ont sorti leur premier album de famille Carnival, une collaboration très spéciale mettant en vedette les sept frères et sœurs de Kanneh-Mason, l’acteur primé aux Oscars Olivia Colman et l’auteur pour enfants Michael Morpurgo, en novembre 2020. Carnival comprend de nouveaux poèmes écrits par l’auteur de War Horse Morpurgo pour accompagner la suite musicale humoristique Carnaval des animaux du compositeur français Saint-Saëns.

Alors que Carnival marque le premier album de la famille Kanneh-Mason, Sheku et Isata ont tous deux sorti leurs propres albums solo. Sheku Kanneh-Mason est devenu célèbre après avoir remporté la BBC Young Musician 2016 et s’est produit au mariage royal du prince Harry et de Meghan Markle en 2018. Il a sorti deux albums: Inspiration qui a dépassé le classement des albums classiques britanniques et a culminé à la 11e place du classement. Official UK Album Chart, et Elgar qui a également dominé le UK Classical Album Chart et est entré dans le Official UK Album Chart au n ° 8. La sœur de Sheku, la pianiste Isata, a dominé le UK Classical Album Chart avec son premier album Romance: The Piano Music of Clara Schumann.

Les Global Awards réunissent les stations de radio de Global; Capital, Heart, Smooth, Classic FM, LBC, Radio X, Capital XTRA et Gold, pour honorer les stars de la musique, des actualités et du divertissement. La cérémonie des Global Awards n’ayant pas pu avoir lieu cette année, les lauréats 2021 ont été révélés aux fans en ondes, en ligne et sur Global Player le lundi 3 mai.

