Les Kardashian annoncent une nouvelle série exclusive pour Disney + | INSTAGRAM

Avec seulement quelques mois pour terminer sa série principale, L’incroyable famille Kardashian, cette célèbre famille pleine de Influenceurs s’apprête à revenir sur nos écrans et cette fois en charge de la société de production Mickey Mouse, Disney + et Hulu dans d’autres pays.

ce sera une nouvelle série différent du premier Télé réalité, intitulé « Les Kardashian » Ils viendront avec un nouveau format qui plaira sûrement au public qui les suit.

Khloé Kardashian, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Caitlyn Jenner, Kendall et Kylie Jenner Ils sont prêts pour leur retour sur les écrans avec une bande-annonce officielle qui est déjà sur les réseaux sociaux et que vous pouvez regarder, nous la laisserons donc ci-dessous pour que vous en profitiez.

Très peu de choses ont encore été révélées sur ces nouveaux épisodes à venir, un tout nouveau projet dans lequel ils feront un voyage à travers la vie de cette famille qui a duré plus de 14 ans dans la la télé plus que 280 épisodes et six émissions spéciales, diffusées dans 120 pays.

Fue tanto el éxito de esta familia en la TV que existen varios spin Off, uno de Kourtney y Kim en Miami, en New York, « Khloe y Lamar », « I’m Cait », « Dash Dolls », “Life of Kylie » et de plus.

Apparemment, Kim Kardashian et ses sœurs savent à quel point c’était difficile pour leurs parents et devoir dire au revoir à la première réalité après 14 ans, elles montraient beaucoup de choses sur leur vie et pour cette raison même, les points de vue sont très heureux de cette nouvelle annonce, très reconnaissant de pouvoir les récupérer.

Sur l’Instagram officiel de Kim, elle a partagé une photo où l’on peut voir l’une des premières couvertures de la première série, mais nous sommes sur le point d’assister à une nouvelle étape sur une plateforme à laquelle personne ne s’attendait.

Dans Show News, nous continuerons à partager les meilleures nouvelles de cette célèbre famille, les Kardashian, qui sont prêtes à réussir à nouveau mais cette fois sur la plateforme de streaming Disney, mais avec toute l’attitude pour revenir au numéro un.