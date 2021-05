Les Kardashians passent le bastion des reines de la télé-réalité aux D’Amelios

Dans l’émission de téléréalité, les papas des tiktokers montreront comment ils se battent pour réaliser les rêves de leurs filles tout en faisant tout leur possible pour rester unis en tant que famille et protégez vos filles du côté obscur de la gloire et en même temps, ils s’adaptent à la vie à Hollywood.

“Le D’Amelio Show rejoint notre liste croissante de documentaires sur l’expérience humaine et nous sommes extrêmement heureux de nous associer à la famille D’Amelio pour offrir aux téléspectateurs un regard authentique sur la vie compliquée de ces deux jeunes femmes identifiables poussées au sommet de l’algorithme des réseaux sociaux “dit plus tôt Belisa Balaban, Le vice-président des documentaires de Hulu dans un communiqué.

Découvrez l’aperçu complet ici: