Les Karens viennent pour appliquer le mandat de vaccination – RedState

Joe Biden a apparemment décidé que parmi les options pour faire avancer les choses dans le court laps de temps dont il dispose avant les mi-mandats, ignorer les juges fédéraux est une option viable. Il a demandé aux entreprises d’ignorer la suspension prononcée par la 5e Cour d’appel des États-Unis, qui a suspendu samedi l’exigence que les travailleurs soient vaccinés avant le 4 janvier. Cette ordonnance sera apparemment supervisée par l’Administration fédérale de la sécurité et de la santé au travail (OSHA).

Bien qu’ignorer la décision d’un tribunal fédéral soit assez flagrant, concentrons-nous sur la deuxième partie, où l’OSHA sera finalement responsable de l’application du mandat de vaccination. Il s’avère que l’administration Biden s’appuiera fortement sur les Américains pour l’appliquer – en se rendant mutuellement. Ou, comme le dit l’hilarant Jon Gabriel de Ricochet sur Twitter :

Biden armant une armée de Karens. https://t.co/UWXayKrOqW – Jon Gabriel (@exjon) 9 novembre 2021

L’OSHA, semble-t-il, est conscient qu’ils ne sont pas capables de la main-d’œuvre nécessaire pour surveiller toutes les entreprises de plus de 100 employés qui seront affectées par le mandat (et, avouons-le, ils n’ont peut-être pas l’appétit pour cela, mais ce n’est que mon opinion ), ils s’appuieront donc sur la tactique séculaire consistant à utiliser des employés pour dénoncer leurs employeurs pour avoir enfreint les édits de The Man. Un conte mécontent aussi vieux que le temps.

[T]Le gouvernement s’appuiera sur un corps d’informateurs pour identifier les violations de l’ordre : des employés qui seront vraisemblablement suffisamment inquiets pour dénoncer leurs propres employeurs si leurs collègues ne sont pas vaccinés ou ne subissent pas de tests hebdomadaires pour montrer qu’ils sont exempts de virus . Ce que l’on ne sait pas, c’est combien d’employés seront prêts à accepter un risque pour eux-mêmes – ou pour leur sécurité d’emploi – pour avoir dénoncé leurs propres employeurs. Sans eux, cependant, les experts disent que le gouvernement aurait plus de mal à atteindre son objectif d’exiger que des dizaines de millions de travailleurs dans des entreprises de 100 employés ou plus soient complètement vaccinés avant le 4 janvier ou soient testés chaque semaine et portent un masque au travail. . … « Il n’y a pas d’armée d’inspecteurs de l’OSHA qui va frapper à la porte des employeurs ou même les appeler », a déclaré Debbie Berkowitz, ancienne chef de cabinet de l’OSHA et membre de l’Initiative Kalmanovitz pour le travail et les travailleurs pauvres de l’Université de Georgetown. « Ils vont s’appuyer sur les travailleurs et leurs représentants syndicaux pour déposer des plaintes là où l’entreprise bafoue totalement la loi. » Jim Frederick, le chef par intérim de l’OSHA, a déclaré aux journalistes que cette agence se concentrera sur les chantiers « où les travailleurs ont besoin d’aide pour avoir un lieu de travail sûr et sain ». « Cela se présente généralement sous la forme d’une plainte », a ajouté Frederick.

C’est un geste assez minable – positivement dickensien; juste à temps pour Noël – pour que des personnes déjà souffrantes se bousculent pour augmenter leur confort, ne serait-ce qu’un peu. Mais vraiment, quel choix le vieux grand-père Joe a-t-il ? Ses victoires ne s’accumulent pas vraiment comme l’avaient espéré les progressistes qu’il cherchait, et le mandat de vaccination est à peu près aussi populaire que de travailler le jour de Noël (pour emprunter à nouveau à Dickens).

C’est tellement impopulaire, en fait, que le contrecoup de l’annonce qu’il allait réellement essayer de faire avec la chose maudite a été rapide et aussi populaire que le mandat était impopulaire.

[W]La question de savoir si les entreprises seront en fait tenues de prendre des mesures reste une question ouverte, compte tenu du barrage de poursuites judiciaires auquel l’administration est confrontée. Plus de deux douzaines d’États, d’entreprises, de groupes d’entreprises et d’organisations religieuses ont intenté une action en justice, appelant la règle émise par l’Occupational Health and Safety Administration un excès de l’autorité gouvernementale. … Parmi les arguments avancés par les États et les entreprises : l’OSHA n’a pas l’autorité légale pour émettre une règle pour répondre à un problème de santé à l’échelle de la société, et même si la réduction du risque de COVID-19 « reste un intérêt impérieux », ce n’est pas le cas. nécessairement un « grave danger » comme l’a déclaré l’OSHA. Les plaignants remettent également en question le calendrier de la règle, venant de plus d’un an et demi dans la pandémie, alors que de nombreux employeurs ont déjà mis en place des mesures de sécurité et que les cas de Covid sont en baisse. Presque tous les États qui poursuivent l’administration Biden sont dirigés par des républicains, mais la gouverneure du Kansas, Laura Kelly, une démocrate, s’est jointe aux critiques. Elle a publié vendredi une déclaration disant qu’elle appréciait l’intention d’assurer la sécurité des travailleurs, mais qu’il était trop tard pour imposer une norme fédérale.

On dirait que Scrooge va avoir besoin de son armée de Karens s’il veut gâcher les vacances. C’est aux Américains de décider s’ils veulent s’enrôler.