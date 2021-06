Les Kashima Antlers accueillent Consadole Sapporo lors de la 20e journée

in

26/06/2021 à 11h30 CEST

le Bois de Kashima reçoit ce dimanche à 11h30 la visite du Consadole Sapporo dans le Stade de football de Kashima lors de leur vingtième rencontre en J1 Japanese League.

le Bois de Kashima attend avec impatience le vingtième tour après avoir battu le Nagoya Grampus dans le Stade Toyota par 0-2, avec autant de Inukaï Oui Sugioka. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 19 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 28 buts pour et 20 contre.

Du côté des visiteurs, le Consadole Sapporo a gagné contre Oita Trinita à domicile 2-0 et l’avait déjà fait à l’extérieur contre lui Kashiwa reysol par 1-2, il espère donc refaire le score, cette fois dans le fief de la Bois de Kashima. Avant ce match, le Consadole Sapporo ils avaient remporté sept des 17 matchs disputés en J1 ligue japonaise cette saison, avec un chiffre de 23 buts pour et 21 contre.

En termes de performances à domicile, le Bois de Kashima a réalisé un bilan de cinq victoires, deux défaites et trois nuls en 10 matchs joués dans son stade, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui Consadole Sapporo, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade de football de Kashima. A la maison, le Consadole Sapporo Il affiche un bilan de trois victoires, quatre défaites et deux nuls en neuf matchs disputés, de sorte que le duel pourrait être le plus serré entre les deux équipes.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade de football de KashimaEn fait, les chiffres montrent trois victoires, une défaite et deux nuls en faveur de la Bois de Kashima. De même, les visiteurs accumulent trois matchs d’affilée sans perdre dans le domaine de Bois de Kashima. Le dernier match entre Bois de Kashima et le Consadole Sapporo Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est soldé par un match nul (2-2).

En référence à la situation des deux équipes au tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir qu’entre les Bois de Kashima et le Consadole Sapporo il y a une différence de cinq points. Les locaux arrivent à la rencontre en huitième position et avec 27 points au casier. De leur côté, les visiteurs sont en onzième position avec 22 points.