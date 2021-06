Les Kashima Antlers accueillent Vegalta Sendai lors de la dix-huitième journée

19/06/2021 à 10h00 CEST

le Vegalta Sendai voyage ce dimanche à Stade de football de Kashima se mesurer avec Bois de Kashima dans leur dix-huitième match de la Ligue japonaise J1, qui débutera à 10h00.

le Bois de Kashima entend ajouter une victoire au dix-huitième tour après avoir battu à domicile 0-2 à Nagoya Grampus joué dans le Stade Toyota, avec tant de Sugioka et Inukaï. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 17 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise et ont inscrit 20 buts contre 28 en faveur.

Concernant les visiteurs, le Vegalta Sendai a récolté une égalité à double sens contre le Kawasaki Frontale, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Avant ce match, le Vegalta Sendai ils avaient remporté trois des 17 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison, avec un score de 14 buts pour et 30 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Bois de Kashima Il a gagné cinq fois, a perdu deux fois et a fait match nul deux fois en neuf matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, le Vegalta Sendai a un bilan d’une victoire, six défaites et trois nuls en 10 matchs joués, il doit donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Bois de Kashima pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Bois de Kashima et le bilan est une défaite et un match nul pour l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre Vegalta Sendai. La dernière fois qu’ils ont affronté le Bois de Kashima et le Vegalta Sendai En compétition c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-3 en faveur des locaux.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate que les deux équipes sont séparées de 13 points en faveur de Bois de Kashima. L’équipe de Naoki soma il se classe huitième avec 27 points sur son tableau de bord. De leur côté, les visiteurs totalisent 14 points et occupent la dix-huitième position du tournoi.