Les Kenyans Cherono et Jelagat s’imposent à Valence

05/12/21 à 11:47 CET

le kenyan Laurent Cherono Il a remporté le marathon Valencia Trinidad Alfonso DEP avec un temps de 2:05:10 dans une course marquée par le vent qui n’a pas permis d’atteindre l’objectif de devenir le plus rapide de l’année 2021 que l’organisation s’était fixé.

Après Cherono l’Éthiopien est entré dans le but six secondes Chalu Deso (2:05:16), devant le également Kenyan Philémon Cacheran qui est arrivé une seconde plus tard (2:05:17).

La course a pris une tournure inattendue avec un peu plus de deux kilomètres à son terme lorsque tout a laissé penser que Cherono et Deso ils allaient disputer le triomphe, puisque Cacheran est venu par derrière et les a dépassés de quelques mètres, ce qui a amené les trois à arriver avec des options jusqu’au dernier kilomètre, bien qu’en fin de compte Cherono Il était le plus fort et s’est détaché d’eux pour remporter la victoire.

En outre, Hamid Ben Daoud a égalé le record de l’Espagne avec un temps non officiel de 2:06:35

La course a marqué le retour des marathoniens populaires sur le circuit de Valence après l’absence en 2020 en raison de covid-19. Dans l’épreuve de ce dimanche, 14 200 coureurs se sont rassemblés, selon des sources de l’organisation.

De son côté, l’athlète kenyane Nancy Jelagat il a remporté le marathon Trinidad Alfonso EDP Valencia avec un temps non officiel de 2:19:30.

L’athlète n’était pas le favori pour le test, mais a devancé les autres concurrents peu après le kilomètre 30.

Jelagat il est arrivé à Valence avec un record personnel de 2:36:22, dépassant ainsi son record en plus de quinze minutes.

Dans la catégorie féminine, après Jelagat, le deuxième à franchir la ligne d’arrivée était l’Éthiopien Etagegne Woldu à 02:20:16, suivi du également éthiopien Beyenu degefa avec une note de 02:23:04.