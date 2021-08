Les Khans ont façonné notre vision de la culture : Kaveree Bamzai

Kaveree Bamzai

Dans cet épisode de The Sandip Roy Show, Kaveree Bamzai parle de son nouveau livre, The Three Khans, et de la façon dont ces acteurs ont influencé nos vies.

Sandip : Aamir Khan, Shah Rukh, Salman, ont-ils tous joué un certain Raj à un moment donné ?

Kaveree: Je ne peux pas prétendre avoir regardé tous les films. Je pense que cela m’aurait pris plus que ma vie. Mais je pense qu’ils ont. Pas Rahul, mais définitivement Raj.

Sandip : Si vous regardez « l’idée de Raj », je veux dire, nous pouvons dire d’une certaine manière que Raj a remplacé Vijay, qui était Amitabh Bachchan, le jeune homme en colère. À votre avis, qui incarne Raj ?

Kaveree: Je pense que ce serait Shah Rukh parce qu’il était le véritable enfant d’affiche des années 90. DDLJ était un film si intelligemment fait. Et le fait qu’Aditya Chopra l’ait choisi était un choix très intéressant car c’était quelqu’un qui n’était pas de l’industrie cinématographique, contrairement aux deux autres. Il venait d’une autre vie, une vie pleine et différente dans le théâtre de Delhi, une école missionnaire, toute l’inclusivité de l’école missionnaire. C’est une philosophie très différente, et quelqu’un qui a en fait terminé ses études et est allé à l’université, contrairement aux deux autres. Le genre d’amis qu’il avait, le genre de parents qu’il avait, incarnaient en quelque sorte la génération analogique. La génération Rajiv Gandhi. C’est pourquoi je commence le livre avec Rajiv Gandhi, même si ce fut un moment très, très bref de l’histoire indienne, si vous le regardez. Mais je pense que cela a eu un impact énorme sur ma génération, qui est aussi la génération des Khans, les changements qui ont eu lieu dans la société. Nous en ressentons encore les séquelles. Tout, que ce soit l’ouverture des écluses sur la Babri Masjid, que ce soit l’abaissement de l’âge du vote, que ce soit l’approfondissement et l’élargissement de l’idée de démocratie locale, nous ressentons tout cela même maintenant, en bien ou en mal. Et je pense que pour nous, d’une certaine manière, Raj, joué par Shah Rukh, a aidé à négocier tout cela.

Je veux dire, nous allions de tout, une voiture, une radio, un téléphone, à un choix aussi énorme. Et à quel point ils sont aussi bien tombés dans la guerre du cola. « Yeh dil maange more » est devenu Shah Rukh, « thanda matlab Coca-Cola » est devenu Aamir, « goûtez le tonnerre » est devenu Salman. Donc, ils se sont littéralement, en quelque sorte, glissés si joliment dans ce monde de consommation. Pour chacun, j’ai choisi un film (pour la couverture) qui, je pense, a été un tournant pour eux. Donc pour Aamir, j’ai choisi Lagaan ; pour Salman, j’ai choisi Dabangg et pour Shah Rukh, j’ai choisi DDLJ parce que, avec DDLJ, c’était à la fois le consumérisme, ainsi que cette sorte d’hindoutva doux, l’hindouisme, la religion, le karva chauth, le sangeet de mariage — tous les rituels. Avant DDLJ et Kabhi Khushi Kabhie Gham, je n’avais même pas vraiment entendu parler de karva chauth. C’était quelque chose que les gens de certains États faisaient. Mais ensuite, c’est devenu comme un phénomène national, toute cette idée de karva chauth et de l’homme attendant la femme jusqu’à ce qu’elle mange. Raj nous a donc aidés à négocier ces changements et à conserver cette idée de tradition.

Sandip : Alors dans ce sens, pensez-vous que le fait qu’à DDLJ, Raj ne se rebelle pas autant contre les chauvins qu’il ne les gagne… c’est ça qui rassure les gens, que ce héros sache ne pas être anti-establishment exactement, à la manière de Vijay ?

Kaveree: C’était très important, je pense, parce que la libéralisation a été un énorme changement pour l’Inde. Nous avions vécu très longtemps dans une philosophie socialiste et nous semblions en être assez satisfaits. Nous savions qu’il y avait des inégalités et les acceptions en quelque sorte. Mais certainement, avec la libéralisation, il y avait le sentiment qu’on pouvait faire plus, qu’on pouvait acheter plus, qu’on pouvait être plus, et pourtant ne pas tout perdre. Voilà donc ce qui était rassurant. Et il était là. La mère de la fille lui dit de s’enfuir et il dit : ‘Non, je resterai’. Et non seulement il essaie de gagner son futur beau-père, il essaie même de gagner le futur fiancé.

Sandip : En ce sens, vous dites que l’accent mis sur les rituels comme le karva chauth et tout cela arrive à un moment où le film prône en même temps un nouveau type de mode de vie consumériste auquel nous n’étions pas habitués, n’est pas un accident. Celui-là a été fait délibérément pour nous aider à négocier l’autre ?

Kaveree: Je ne sais pas si c’était Aditya Chopra s’asseyant et décidant, maintenant c’est ce que je vais faire. Je suis sûr que c’est arrivé parce que c’était sa vision créative et c’est ce en quoi il croyait. Si je me souviens bien, il était aussi très jeune quand il a fait ce film. La culture populaire nous valide ; cela nous permet de voir des choses que nous nous sentons ensuite à l’aise de faire ou de pratiquer. Donc si Shah Rukh fait ça, ça va. S’il attend que sa femme n’ait pas encore mangé avant de manger du karva chauth, hé, c’est cool. Ce n’est pas émasculant de le faire. Et rappelez-vous, peu de temps après, l’industrie cinématographique indienne a obtenu le statut d’industrie. Vous avez eu Sushma Swaraj qui a emmené toute cette délégation au Festival de Cannes. Je pense que ce n’est pas que quelqu’un s’est assis et a dit: “D’accord, maintenant laisse-moi dire à Aditya Chopra de faire ça”. Tout cela s’est en quelque sorte produit à un moment où tout le monde était manifestement un peu alarmé par les changements qui se produisaient.

Si vous remarquez, la télévision a également changé. Nous avons eu les Taras et les merveilleuses Udaans et toutes ces femmes très, très progressistes. Et puis soudain, toutes les femmes en 2000 sont rentrées à la maison et elles n’en sont jamais sorties. Vous aviez Tara, qui était dans les années 80, où ces cinq femmes vivaient dans cette auberge et fumaient et buvaient, et avaient des relations sexuelles avec des personnes avec lesquelles elles n’étaient pas mariées. C’étaient des idées radicales.

Sandip : Mais quand vous regardez en arrière, voyez-vous que les Khans ont aidé à façonner les choses ? La façon dont nous regardions la culture et la façon dont nous nous imaginions, notre identité, pour ainsi dire, ou la reflétaient-ils simplement ?

Kaveree: Je pense qu’ils ont aidé à le façonner. Et dans ce cas, je dirais que la mise en forme la plus délibérée est venue d’Aamir, qui après 2000, a soudainement décidé qu’il allait faire des films très particuliers, des films qui signifient quelque chose pour lui, qui lui disent quelque chose. Si vous remarquez tous ses choix à partir de Lagaan, Dil Chahta Hai, même les moins réussis, ils doivent tous signifier quelque chose pour lui. Taare Zameen Par, 3 Idiots étaient des films extrêmement influents.

Pour écouter le podcast complet, visitez https://bit.ly/3yviMUS

DÉTAILS DU LIVRE

Les trois khans : et l’émergence de la nouvelle Inde

Kaveree Bamzai

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.