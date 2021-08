Les ‘kids’ qui ont remporté la Dream Team : “Ils ressemblaient à des enfants…”

La Dream Team a changé l’histoire du basket. L’équipe que les États-Unis, lorsqu’ils ont amené des professionnels de la NBA aux Jeux Olympiques, ont présenté à Barcelone 92 a marqué un avant et un après : la grande Ligue américaine est alors devenue une compétition véritablement internationale et le basket-ball mondial a commencé à se développer déjà raccourcir distances, avec de plus en plus de présence de leurs joueurs (ceux qui ont grandi en regardant cette dream team) sur le sol américain. Cette équipe est devenue quelque chose comme l’étalon-or, un symbole de perfection et le plus grand rassemblement d’étoiles qu’il n’avait jamais vu le basket-ball et, sûrement, tout le monde du sport. Il n’y va plus.

Rappelons que Chuck Daly (le père des Detroit Pistons Bad Boys) et quelques assistants de luxe (PJ Carlesimo, Mike Krzyzewski et Lenny Wilkens) ont dirigé nombre des meilleurs joueurs de l’histoire : Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, Charles Barkley, John Stockton, Karl Malone, Patrick Ewing, Scottie Pippen, David Robinson, Clyde Drexler, Chris Mullin et Christian Laettner, un golden boy universitaire (l’étoile de Duke) qui a par la suite échoué en NBA, bien qu’après avoir été numéro 3 au repêchage en 1992, il soit devenu un all-star cinq ans plus tard (1997).

La Dream Team a couvert le cycle Tournoi des Amériques-Jeux Olympiques comme un tourbillon sur la piste et comme le agent de relations publiques idéal qui a déplacé la conquête du monde par la NBA. Dans le Tournoi des Amériques mineur (mais qualificatif), le bilan était de 6-0 avec des victoires par marge entre 38 points (le plus bas, contre Porto Rico) et 79 (le plus haut, contre Cuba). A Barcelone (aux JO de Badalona, ​​en fait), cette collection de légendes a tout gagné (8-0) avec leur victoire la plus serrée par 32 points, en finale contre une redoutable Croatie contre n’importe quelle équipe meurtrière. La moyenne de ces huit victoires était de +43,8. Un rouleau à une époque où la NBA était à des années-lumière de tout le reste.

Charles Barkley a été le meilleur buteur de cette inoubliable Team USA (16,3 points par match). Karl Malone a marqué 14,8, Chris Mullin 14,3 Clyde Drexler 13,8 et Michael Jordan 12,7. Personne n’a eu à forcer la machine trop fort une équipe qui n’a jamais perdu… à l’exception d’un minuscule, minime et oublié astérisque : une fête contre la soi-disant Select Team, un groupe de stars universitaires qui ont été citées comme sparring et qui ont vaincu leurs idoles. Ce n’était qu’un match de 20 minutes, mais cela a choqué tout le monde. Michael Jordan s’est reposé, la Dream Team n’avait toujours pas un seul automatisme, les garçons l’ont pris comme s’il s’agissait d’une finale… et ils ont gagné. On dit ça pour huit points et on dit ça pour un final 62-54. Mais il n’y a aucune certitude car, pour étendre un voile épais, le drapeau du pavillon a reçu l’ordre d’être mis à zéro avant que la presse (qui n’avait pas pu voir le jeu) n’entre à nouveau pour parler avec les joueurs.

Cette équipe n’était pas un mince exploit et était dirigée par Georg Raveling (alors à l’USC) et Roy Williams (qui a dirigé le Kansas avant ses près de deux décennies en Caroline du Nord). Les joueurs étaient (tous âgés de 19 à 21 ans) Anfernee Hardaway, Grant Hill, Allan Houstn, Bobby Hurley, Jamal Mashburn, Eric Montross, Rodney Rodgers et Chris Webber.

Certains étaient plus tard de grandes stars de la NBA: Webber (numéro 1 au repêchage en 1993, cinq fois all star), Grant Hill (les blessures ont ralenti une carrière qui pointait vers la légende), Allan Houston (une grande star avec les Knicks à Madison) et Penny Hardaway, une autre arrêtée par des blessures mais qu’il a associé Shaquille O’Neal dans un Orlando Magic qui pourrait être champion. Le moins chanceux était Bobby Hurley, un excellent champion de base avec Duke qui est ensuite allé sur le banc (comme son père) depuis qu’un accident de la circulation a écourté sa carrière NBA. Maintenant, il dirige l’État de l’Arizona.

La Dream Team a commencé à se matérialiser fin juin 1992 (à la fin du mois, elle a joué le Tournoi des Amériques), dans un hôtel de luxe à La Jolla, juste à l’extérieur de San Diego. Kryzewski, qui a ensuite dirigé l’équipe entre 2005 et 2016 (trois médailles d’or olympiques), a rappelé des années plus tard les premiers conseils donnés à lui et au reste des assistants par un Chuck Daly venu de concourir au maximum en NBA et connaissant le personnage des superstars qu’ils ont dû lancer : « Il m’a emmené avec PJ et nous a dit que nous devions apprendre une chose pour commencer. Nous avons pris les cahiers pour prendre des notes mais il nous a dit que nous devions apprendre à ignorer. Qu’avec les étudiants universitaires, nous étions au courant de tout et s’occupions de chaque détail, mais que il y avait des hommes adultes ici et nous ne nous mêlerions de leurs affaires que si quelque chose de gros arrivait”.

Chris Webber, de son côté, s’est réjoui lorsqu’une limousine est venue le chercher à l’aéroport dans lequel voyageait également Larry Bird, avec qui il a pu parler basket jusqu’au lieu de rassemblement. Dès qu’ils ont mis le pied là-bas, Bird lui a envoyé un de ses messages habituels : voiture et allait récupérer mes bagages, il m’a dit ‘assurez-vous de bien dormir aujourd’hui parce que demain je vais vous botter le cul et vous passerez le reste de la semaine à vous souvenir”.

Le 24 juin, se jouait la fameuse pachanga, avec les jeunes de la Select Team optant, aux ordres de Chuck Daly, pour un style de jeu européen, afin que les stars de la NBA se préparaient à ce qu’elles allaient trouver. à Barcelone. « Nous n’avions jamais joué comme ça mais nous n’avions rien à perdre. Alors nous sommes sortis sur la piste, Penny Hardaway a fait quelques dunks, j’ai fait quelques longs plans et nous avons tous repris le rythme », s’est rappelé Allan Houston tandis que Hardaway lui-même, qui est allé quatre fois all star, a gonflé sa poitrine. :” Ils pensaient qu’ils allaient y aller, s’échauffer un peu à nos dépens, nous battre facilement, nous signer des autographes et c’est tout. Ils n’imaginaient pas le talent que nous avions aussi”. « L’horloge s’est épuisée, c’était un compte à rebours de vingt minutes, et nous sommes restés là sans savoir ce qui s’était passé. Personne n’a rien dit pendant quelques minutes après notre victoire», a terminé Houston.

La NBA n’a pas nui à ses rivaux et à ses camarades de concentration lorsqu’ils ont rappelé ce faux pas : «La première fois que nous les avons vus, nous avons pensé qu’ils étaient des enfants. On s’est dit : ‘Hé les gars, ne tuons pas ces enfants.’ Et quand nous avons voulu le savoir, ils jouaient déjà comme si c’était un septième match éliminatoire. Et ils nous ont battus “, a déclaré Charles Barkley tandis que Karl Malone l’a pris comme une bonne cure d’humilité: “Nous avons pris pour acquis que nous les battrions et ils nous ont botté les fesses. Daly en a profité pour nous prévenir. Nous voulions rejouer le même jour avec eux, mais ils ne nous ont pas laissé faire. »

Et oui, ils ont rejoué. Webber s’en souvenait bien : « Quand nous les avons battus, ils n’ont rien dit comme des petites étoiles, rien qu’ils nous laissent gagner ou quelque chose comme ça. C’était très spécial, nous étions tellement excités que Bobby Hurley et moi avons fait des courses de karting autour du terrain de golf la nuit. Mais à l’hôtel, j’ai rencontré Larry Bird dans l’ascenseur et il m’a dit “ne t’inquiète pas, demain sera un autre jour”. Et le lendemain nous avons rejoué… et nous n’avons pas marqué de point. Pas une. Pas en jeu, pas de coup franc… nous étions le réveil parfait pour eux, et ils étaient le bain de réalité parfait pour nous. ” Bien sûr, l’attaquant de puissance exceptionnel a clairement indiqué qu’ils ont également profité du séjour pour tout demander à leurs idoles : « Nous allions dans la chambre de Jordan et lui demandions n’importe quoi, même en attente. J’ai pris des chaussettes, des t-shirts… Je lui ai demandé une boucle d’oreille… Je garderai certaines choses que j’ai jusqu’à ma mort. Mes petits-enfants devront ensuite les emmener au Temple de la renommée. C’était merveilleux, un moment merveilleux ».