Les Killers sortent leur nouvel album “Pressure Machine”

MADRID, 13 août (EUROPA PRESS) –

Le groupe de rock américain The Killers a sorti son nouvel album ‘Pressure Machine’ le 13 août, produit par le label Island Records.

Il s’agit de sa septième œuvre en studio, dans la continuité de l’album paru en 2020 ‘Imploding The Mirage’. Comme son prédécesseur, ce nouvel album est coproduit par le groupe Shawn Everett et Jonathan Rado (de Foxygen).

Comme ils se souviennent d’Universal Music, la pandémie de Covid-19 a mis fin à la tournée promotionnelle et aux concerts du projet The Killers. “Tout s’est arrêté. Je n’avais jamais eu à faire face au silence auparavant. Et à partir de ce silence, cet album a commencé à fleurir, plein de chansons qui autrement se seraient estompées face à l’agitation typique des autres albums de The Killers”, a déclaré leur chanteur. Fleurs de Brandon.

L’album se déroule aux confins de Nephi (Utah), la ville de Flowers. Le chanteur a expliqué que les chansons de l’album sont basées sur les souvenirs et les histoires des personnes qui l’ont marqué quand il a grandi, entrecoupées de commentaires des habitants actuels de la ville.

“Nous avons parlé de Brandon qui a déménagé à Néphi lorsqu’il était enfant et d’être au milieu de nulle part”, a déclaré le batteur Ronnie Vannucci Jr. “Pendant Covid-19, c’était comme si nous étions tous au milieu de nulle part”, a ajouté Flowers; I découvert ce regret que je n’avais pas traité auparavant, beaucoup de souvenirs de mon séjour à Néphi sont tendres. Mais ceux qui sont liés à la peur ou à une grande tristesse sont pleins d’émotion. Maintenant, je comprends beaucoup plus que lorsque nous avons commencé avec le groupe et je J’espère avoir rendu justice à ces histoires et à la vie de cette petite ville où j’ai grandi.”

La couverture de Pressure Machine est une photographie de Wes Johnsont prise sur l’autoroute près de Néphi, passant devant un panneau routier affiché par une église baptiste locale. Johnson a pris des dizaines de photos de la ville de Flowers au début de 2021, dont beaucoup ont été incluses dans l’édition physique de l’album.

De cette façon, The Killers reviendra sur scène pour interpréter à la fois ‘Pressure Machine’ et ‘Imploding The Mirage’, ainsi que leur répertoire de tubes en 2022. De plus, les dates britanniques qui étaient prévues pour l’été 2020, maintenant aller à mai/juin 2022.