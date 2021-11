Les Kings chassent Luke Walton

C’est là que l’aventure de Luke Walton en tant qu’entraîneur des Sacramento Kings s’est terminée. La patience de la franchise californienne avec son technicien, bien plus endurante qu’on ne l’aurait cru longtemps, est à bout de souffle. La défaite d’hier soir contre les Utah Jazz a marqué la fin de l’étape de Walton, qui était plus de deux saisons à la tête des Kings avec un bilan total de 68 victoires et 93 défaites. Alvin Gentry, jusqu’à présent entraîneur associé dans la franchise, est le remplaçant en charge de l’équipe selon le journaliste Sam Amick. Gentry ne s’était pas entraîné depuis la bulle de Floride, où il a dirigé les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sans grand succès.

Walton est venu aux Kings après un passage gris pour les Lakers de la première année de LeBron James et, même si pendant les premiers mois cela a semblé donner un petit coup de pouce à l’équipe, il a tout de suite été possible de constater que le départ de l’une des pires franchises de la NBA ces dernières décennies (n’a pas joué les séries éliminatoires depuis 15 ans, plus longtemps que quiconque) n’allait pas varier sous son commandement. Cette saison, après quelques belles victoires dans les premières semaines, l’équipe a retrouvé sa dynamique habituelle des défaites, certaines rougissant par la forme et le rival: Sur les sept derniers (en huit matchs), trois sont venus des Olkahoma City Thunder, des Minnesota Timberwolves et des San Antonio Spurs, tous parmi les équipes les plus faibles de la ligue. Une catégorie dans laquelle en ce moment il est impossible de ne pas placer ces Kings aussi.

Le record actuel de 6-11 les place au 12e rang de la Conférence Ouest en apparence plus lâche que dans les mémoires depuis des années. Particulièrement sanglante est la mauvaise défense que l’équipe de Sacramento a déployée sous Walton. La saison dernière, ils ont terminé 26e sur 30 en efficacité défensive. Cette année, ils occupent la même position en pourcentage de rebonds défensifs, C’est la deuxième équipe qui accorde le plus de points aux rivaux dans la peinture et celle qui reçoit le plus de points dans les deuxièmes occasions.