Les Kings, de nouveau condamnés: Ingram et Zion se tournent vers les séries éliminatoires

Ce seront les Pélicans, et non les Kings, qui se battent pour les éliminatoires. C’est quelque chose que j’ai vu venir avec la dynamique dans laquelle les deux équipes étaient le mois dernier, avec ceux de Stan Van Gundy améliorant leurs prestations et de Zion Williamson dans son meilleur moment de la saison; Au contraire, bien sûr, que le désastre constant de certains rois qui même pas avec le play-in, ce genre d’aperçu pour lequel la NBA a été inventée par la pandémie de coronavirus et qu’elle a dupliqué cette saison, ont pu se battre pour les éliminatoires. Pas dans le cours de basketball où la compétition nord-américaine a renoncé à ce 50% si valorisé dans le passé, Sacramento aurait pu être dans le combat. Qu’ils ne soient pas mathématiquement éliminés, soyez prudent, et dans une année aussi étrange et étrange, tout peut arriver. Mais il serait audacieux de penser à un retour de dernière minute, avec un peu plus d’un mois à jouer et un combat excessivement serré dans lequel ils devraient obtenir la 10e place s’ils veulent entrer dans le combat. Ils sont à 4 matchs derrière les Warriors (10e) et ont 18 matchs à disputer. Et l’équipe de Stephen Curry et les pélicans doivent échouer, avant ceux qui ont perdu ce soir et qui ont trois ans. Bref: c’est compliqué.

Le désordre des rois a été le même que jamais, et cela ne se résume pas à une perte pour les pélicans. Ils n’ont pas atteint les playoffs depuis 2006, avec Rick Adelman dans la franchise et le dernier bastion de ce projet (Bibby, Stojakovic, Divac, Christie, Webber …) qui a atteint, a mieux joué et a perdu la finale de la Conférence de l’Ouest face aux Lakers en 2002. Depuis lors, les Kings ont brillé par leur absence en séries éliminatoires perdues en 15 saisons consécutives, qui seront 16 cette année, la plus grande crise active de la NBA. Celui qui n’a pas réussi à réparer un Luke Walton qui dans les Lakers n’était ni le problème ni la solution, mais qu’à Sacramento, il a vérifié qu’il n’était pas un entraîneur à la hauteur d’une franchise gagnante. Ses jours en Californie peuvent être comptés, et sa carrière dans la meilleure ligue du monde, avec des échecs notoires dans ses deux aventures, sur la corde raide. L’équipe est à la dérive, a pris un départ désastreux et est à un autre moment critique, et ce n’est qu’au milieu du parcours qu’elle a semblé prendre son envol. Un simple mirage auquel une réalité douloureuse a fini par s’imposer et qui exigera, encore une fois, des changements. Et donc toujours.

De l’autre côté, les pélicans. Une équipe issue d’une dynamique négative et qui cherchait un changement dans les bancs avec le départ d’Alvin Gentry et l’arrivée d’un retraité Stan Van Gundy. Les choses ont été lentes à carburer, mais mieux vaut tard que jamais. Van Gundy risque de ne pas faire le but des séries éliminatoires, un léger échec compte tenu du talent de l’alignement et, encore une fois, de ce play-in à 50%. Mais l’équipe s’est réveillée, a commencé à bien jouer et s’est remise d’un mauvais début de combat. Contre les Kings, ils ont remporté leur troisième victoire consécutive et en ont obtenu 10 lors des 17 derniers matchs. Ils n’atteignent pas la régularité et la persévérance nécessaires, mais ils sont en route. Et, surtout, ils ont résolu un problème qui en est venu à paraître insurmontable, pénétrant Brandon Ingram et Zion Williamson.. Le premier a marqué 34 points sur Sacramento, avec 6 rebonds et 7 passes décisives; le second, consolidé en star grâce à Van Gundy, est passé à 30, avec 6 rebonds et 4 passes au panier. Inarrêtable.

Il y a peu à dire sur le jeu. Les Pélicans ont débordé en première mi-temps (31-19 à la fin du premier quart et 68-45 à la mi-temps) et se sont limités à maintenir les écarts dans la seconde. Ils avaient à peine peur d’une entité inférieure, dans la richesse tactique et dans la conviction. Seul De’Aaron Fox a réussi le cut avec 43 points (6 rebonds et 6 passes), dont 27 en seconde période, avec une tentative désespérée des visiteurs de se rapprocher de leurs rivaux sans succès (ils se sont rapprochés de 5, 106-101, avec 2:28 à faire, mais ils sont restés là). Au final, victoire des Pélicans (avec seulement 3 minutes sans but par Willy Hernangómez et 4 par Isaiah Thomas, qui a marqué 2 points) et au revoir presque final à Des rois qui continuent dans une crsis de résultat qui commence à paraître gargantuesque et qui nécessite un changement structurel cela arrive pour quelque chose de plus que de mettre fin à la terrible gestion d’un historique de la franchise comme Vlade Divac, qui représentait cet âge d’or qui est le dernier souvenir positif d’un fan fatigué de son équipe. Ingram et Zion l’emportent dans une exposition (encore une autre) et les Kings rentrent chez eux avec beaucoup de choses à penser et très peu de chances d’entrer dans des séries éliminatoires qui, encore une fois, vont disparaître. Le changement de tendance, s’il se produit, prendra encore un certain temps à arriver. C’est, bien sûr, l’histoire sans fin.