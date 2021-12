Les kits de test COVID et les tests rapides sont maintenant en stock sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Tant de gens recherchent actuellement des kits de test COVID sur Amazon et d’autres détaillants en ligne. Cela a du sens, bien sûr, car ils sont vendus dans les magasins locaux dans une grande partie du pays.

La pandémie de coronavirus augmente encore une fois, et cette fois, les chiffres sont hors normes. Au cours de la semaine dernière seulement, nous avons eu plusieurs jours avec plus de 200 000 nouveaux cas quotidiens signalés. Il y a même eu un jour récemment où nous avons enregistré plus de 300 000 nouveaux cas de COVID-19 rien qu’aux États-Unis.

Malheureusement, c’étaient les chiffres avant même que tout le monde ne se réunisse pour les vacances de Noël. Tant de personnes ont voyagé et se sont rassemblées à l’intérieur, donc les chiffres vont commencer à augmenter encore plus. Dans cet esprit, nous avons parcouru Amazon pour tous les meilleurs kits de test COVID en stock actuellement.

Les options les plus vendues comme le Autotest rapide COVID-19 à domicile On/Go et Kit de test numérique COVID-19 à domicile BD Veritor sont en stock et prêts à être expédiés maintenant. Cependant, on ne sait pas combien de temps ils seront disponibles, alors vous voudrez peut-être vous dépêcher et faire le plein pendant que vous le pouvez.

Kits de test COVID qu’Amazon a en stock maintenant

Nous savions tous que cela allait arriver. Chaque fois qu’il y a un jour férié, le nombre de cas COVID-19 augmente. Combinés aux conditions hivernales dans la majeure partie du pays, les fêtes de Noël et des fêtes de fin d’année devaient provoquer une énorme augmentation du nombre de cas.

La bonne nouvelle est que tant de personnes sont maintenant vaccinées. Cela signifie que les cas graves et les décès n’augmentent pas aussi agressivement que les nouveaux cas. Mais la mauvaise nouvelle est que les tests COVID-19 à domicile sont très difficiles à trouver dans les magasins en ce moment. Dans ma région du nord du New Jersey, par exemple, ils sont impossibles à trouver.

Heureusement, j’ai trouvé un tas de kits de test COVID sur Amazon la semaine dernière. J’en ai commandé quelques-uns car j’avais été exposé la semaine précédente. Incroyablement, Autotest rapide COVID-19 à domicile On/Go ont été livrés quelques jours plus tard. Comme des tests similaires, il est très facile à utiliser. Et le meilleur de tous, vous obtenez vos résultats de test COVID-19 en seulement 15 minutes.

C’est l’un des nombreux tests rapides COVID que vous pouvez commander dès maintenant sur Amazon. Et le Kit de collecte de tests PCR Amazon COVID-19 est également en stock en ce moment.

Ici, nous avons rassemblé les kits de test à domicile COVID les plus vendus qui sont en stock chez Amazon maintenant et prêts à être expédiés rapidement. Ils ont tous une autorisation d’urgence de la FDA pour une utilisation à domicile, et ce sont toutes les options les plus vendues sur Amazon.

Meilleurs tests rapides COVID et tests PCR en stock maintenant

Autotest rapide COVID-19 à domicile On/Go

Incroyablement, le Autotest rapide COVID-19 à domicile On/Go n’est pas seulement un kit de test COVID en stock sur Amazon. C’est aussi en quelque sorte à prix réduit en ce moment !

Ces kits de test d’antigène à domicile COVID-19 les plus vendus sont expédiés très rapidement. Ils sont également faciles à utiliser et précis.

On/Go at-Home COVID-19 Rapid Antigen Self-Test, 2 tests par paquet, résultats du test en 10 minutes, F… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 24,49 $ Vous économisez : 15,50 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kit de test numérique COVID-19 à domicile BD Veritor

le Kit de test numérique COVID-19 à domicile BD Veritor est le test rapide COVID numérique le moins cher sur Amazon. Et tout comme les tests On/Go ci-dessus, les packs de 2 bénéficient actuellement d’une remise surprenante.

Kit de test numérique COVID-19 à domicile BD Veritor, résultats numériques rapides en 15 minutes pour compatibilité… Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 36,87 $ Vous économisez : 3,12 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kit de test Lucira Check It COVID-19

Si cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus d’argent, le Kit de test Lucira Check It COVID-19 est une excellente option. Le fabricant affirme qu’il est « précis à 98% pour détecter le SARS-CoV-2 par rapport à l’un des meilleurs tests PCR en laboratoire ».

Prenez-en un maintenant et vous trouverez un coupon Amazon de 14 $.

Kit de test Lucira Check It COVID-19, le seul test moléculaire de qualité PCR à usage unique FDA EUA, facile… Prix catalogue : 89,00 $ Prix : 75,00 $ Vous économisez : 14,00 $ (16%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Test rapide de l’antigène COVID-19 iHealth

le Test rapide de l’antigène COVID-19 iHealth est l’option la moins chère sur Amazon. Pourtant, le fabricant affirme qu’il est tout aussi précis que d’autres tests rapides populaires.

Ceux-ci ont tendance à se vendre rapidement, alors prenez-en quelques-uns pendant que vous le pouvez.

Test rapide d’antigène COVID-19 iHealth, 2 tests par paquet, auto-test à domicile autorisé par la FDA EUA,… Prix : 17,98 $ (8,99 $/nombre) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kit de collecte de tests Amazon COVID-19

Si vous souhaitez un test PCR au lieu d’un test rapide à domicile, le Kit de collecte de tests Amazon COVID-19 est l’option la plus vendue sur Amazon. N’oubliez pas que vous devez envoyer celui-ci via UPS pour obtenir des résultats – ce n’est pas un test rapide de 15 minutes.

Amazon COVID-19 Test Collection Kit DTC — Échantillon traité en laboratoire — Résultats en 24 heures à partir de la… Prix : 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

