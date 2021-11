Les kits de test peuvent détecter Omicron : Mylab

Mylab n’a constaté aucun impact sur ses kits de RT-PCR (PathoDetect), d’antigène rapide (PathoCatch) et d’autotest (CoviSelf).

Mylab Discovery Solutions, qui fabrique des kits de diagnostic Covid-19, a déclaré que la nouvelle variante Omicron n’aurait aucun impact sur l’efficacité de détection de leurs kits de RT-PCR, d’antigène ou d’auto-test.

«Selon les informations disponibles, les mutations clés de la souche Omicron sont situées dans le gène S / la protéine de pointe. Les kits de test Covid de Mylab détectent des régions entièrement différentes et conservées de l’ARN du coronavirus, ce qui garantit que les kits Mylab peuvent très bien détecter les variantes de l’infection Covid-19 – même celles d’Omicron », a déclaré la société.

Mylab n’a constaté aucun impact sur ses kits de RT-PCR (PathoDetect), d’antigène rapide (PathoCatch) et d’autotest (CoviSelf). Il a déclaré que les kits peuvent détecter l’infection pour les 12 variantes principales – Omicron, Beta, Zeta, Epsilon, Delta, Kappa, Gamma, Lambda, Theta, Alpha, Eta et Lota.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.