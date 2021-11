Les Knicks, avec Julius Randle, ont battu les Sixers épuisés

11/09/2021 à 05:41 CET

L’attaquant de puissance Julius Randle a contribué un double-double de 31 points, dont huit de suite lors d’un tronçon clé du quatrième quart-temps, et 12 rebonds qui ont permis au Les Knicks de New York ont ​​battu les Sixers de Philadelphie décimés 96-103 à l’extérieur ce lundi.

Philadelphie a manqué le quadruple All-Star, le pivot camerounais, Joël embiid et trois autres joueurs en raison des protocoles de santé et de sécurité Covid-19 de la NBA auxquels ils ont été soumis après avoir été testés positifs pour le coronavirus ou avoir été proche d’une personne infectée.

L’escorte canadienne RJ Barrett a ajouté 15 points aux Knicks, qui a remporté son deuxième match lors des cinq derniers disputés.

Le pivot André Drummond Il a commencé à la place d’Embiid et a réalisé un double-double de 14 points et 25 rebonds. L’attaquant turc korkmaz furkan il a ajouté 19 points aux Sixers, qui ont mis fin à une séquence de six victoires consécutives.

Les Knicks avaient un avantage jusqu’à 19 points en première mi-temps et ils semblaient se diriger vers une explosion, mais Philadelphie a émergé au troisième quart avec une fiche de 14-25 et une course de 69-72 au début du quatrième quart.

Les Les 76ers se sont rapprochés d’un à plusieurs reprises au cours de la dernière période, dont un 3 points de l’attaquant Georges Niang avec 5:01 à jouer pour porter le score à 88-89.

Mais ce serait Randle, qui a répondu par un lay-up puis une paire de triples, le second a donné aux Knicks un avantage partiel de 91-97 et 2:54 minutes à jouer.

New York a pris une confortable avance de 91-100 sur un jeu à trois points du meneur Kemba Walker et à 2:19 minutes de la fin le match a été condamné en faveur des Knicks (7-4).