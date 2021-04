Les Knicks battent les Bulls dans le nouveau spectacle de Randle

Madison Square Garden a des raisons de sourire à nouveau. Après de nombreuses saisons entourées de pénalités, de nombreux conflits et un fort vent de face, les Knicks de New York sont en mesure de disputer les éliminatoires pour le titre après sept absences consécutives. Seule une débâcle conduirait à une nouvelle année perdue.

Après avoir remporté Chicago (113-94), la franchise Big Apple est quatrième de la Conférence Est avec un bilan de 35-28, deux matchs au-dessus de la sixième place et quatre et demi au-dessus de la huitième. C’est son plus grand nombre de victoires depuis 37 ans lors de la saison 2013-14. Et ils sont en mesure d’en tuer 40 huit ans plus tard. Presque rien.

Julius Randle

Et tout cela a abaissé le bâton de Tom Thibodeau sur le banc et celui de Julius Randle sur le court. Le all star est incroyable ce parcours: 23,9 points (41,8% du triple) et 10,4 rebonds en moyenne. Ce sont les maximes de sa carrière. Sa performance contre les Bulls était magnifique. Non seulement par les chiffres, qui ont également 34 points (4/7 sur trois) et 7 sacs, mais par sa capacité à mener lorsque les hommes de l’Illinois ont tenté de tourner un match qui était compliqué depuis le début.

À quelques reprises, ils étaient en tête au tableau de bord (58-59 et 74-75) après avoir beaucoup ramé. Car dès le départ, les Knicks ont frappé: 16-6 au départ, 32-19 à la fin du premier quart-temps. Vucevic (26 points) était le guide des Bulls dans ces tentatives d’assaut sur le château. Pourtant, à chaque action de Chicago est venue une réaction de New York menée par Randle et Barrett. L’escorte a tiré jusqu’à 22 points en fermant les voies navigables dans un Madison qui vit la fête. Encore une fois. Enfin. Un grand qui revient parmi les plus grands. Il était temps.