Les Knicks battent les Pacers au rythme fixé par Julius Randle

victoire de Knicks de New York au Madison Square Garden avant Indiana Pacers 104-94 dans un match marqué par 32 points de RJ Barrett et 30 et 16 rebonds de Julius Randle. Avec deux étoiles performantes à ce niveau, celles de Thibodeau ont de meilleures chances de gagner des matchs. Chez les Pacers, le meilleur marqueur était Keifer Sykes avec 22 points. Les Knicks approchent de la zone de jeu avec cette victoire.

Barrett : 32 PTS, 8 REB

Randle : 30 PTS, 16 REB @ RjBarrett6 et @ J30_RANDLE se combinent pour 62 PTS pour propulser les @nyknicks vers la victoire ! pic.twitter.com/bSJdgiI06a – NBA (@NBA) 5 janvier 2022