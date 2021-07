Les Knicks chercheront la continuité de Reggie Bullock

Compte tenu des récentes rumeurs sur un éventuel intérêt des Los Angeles Lakers, des Phoenix Suns ou des Philadelphia 76ers pour l’embauche de Reggie Bullock, les New York Knicks, qui détiennent leurs droits Early Birds, cherchent à le retenir dès le 2 août.

Bullock est devenu une pièce importante dans la rotation de Tom Thibodeau. De même, sa chimie avec Julius Randle est notoire et il est également devenu une voix importante dans les vestiaires. Pour tout cela et pour ses contributions sur le parquet, sa continuité dans l’équipe est plus que justifiée.

Les Knicks pourraient lui offrir un coup de 47 millions de dollars sur 4 ans; cependant, ils se heurtent aux plans futurs de la franchise, qui cherchera à proposer un contrat maximum en 2022 (voir Zach LaVine ou Bradley Beal).

Bullock a récolté 41% de 3s et a été l’un des 16 joueurs de la NBA à faire 150 3s avec au moins 40% de précision. Il totalisait 10,9 points, 3,4 rebonds et 1,5 passes décisives en 30 minutes au sol, et l’une des principales références défensives du jeu extérieur.

Avec les Knicks, il a scellé un contrat de 2 ans et 21 millions de dollars en 2019, mais une blessure au cou l’a privé de cet accord, et ils ont dû en renégocier un nouveau pour deux cours et 9 millions de dollars. Son salaire annuel est actuellement de 4,5 millions et, selon les estimations du marché, il pourrait aller jusqu’à 15 millions par cours. Dans tous les cas, en possédant ses droits, les Knicks pourraient égaler n’importe quelle offre pour lui s’ils le jugent bon.

(Photo de couverture : Elsa / .)