Les Knicks de New York battent les Celtics de Boston pour leurs débuts historiques

Début imbattable à Knicks de New York lors de la saison régulière 2021/22 de la NBA. La franchise Big Apple a réussi à remporter son meeting inaugural, au Madison Square Garden, devant ses fans, et contre certains Celtics de Boston qui se sont battus pour la victoire jusqu’au dernier souffle.

Dans un match qui a dû aller jusqu’à deux prolongations pour trancher, ce sont les Knicks qui l’ont finalement emporté au tableau d’affichage par un résultat de 134-138.

Evan fournier il a remporté le prix du MVP du match. La signature de New York ne pouvait pas avoir une meilleure étape pour débuter: contre son ancienne équipe et en tant que gardien de départ. En 44 minutes et demie sur la piste, le Français a atteint 32 points, trois passes décisives et quatre interceptions. Une performance similaire à celle de son coéquipier Julius Randle : 35 points, huit rebonds et neuf passes décisives.

Mauvaise performance pour un Kemba Walker qui continue avec les mêmes sensations qu’il a entraînées chez les Celtics eux-mêmes (10 points et trois passes décisives). Peu de Derrick Rose du banc, qui en 22 minutes n’a contribué que neuf points et cinq passes décisives.

Du côté de Boston, ceux d’Ime Udoka ont été menés de tous temps par la figure de Jaylen Brown. Le gardien « est toujours dans ses treize » depuis la saison dernière, et a réalisé une performance de 46 points, neuf rebonds et six passes décisives.

Un Tatum erratique

Le cours du jeu aurait pu changer si la star des Boston Celtics, Jayson Tatum, avait mieux réussi à tirer. Il a terminé avec 20 points, 11 rebonds et des pourcentages de 23,3% en field goal (7-30 TC) et 13,3% en triples (2-15 T3).